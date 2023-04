SSC Neapel gegen AC Mailand: Champions League live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Die SSC Neapel trifft im Viertelfinale der Champions League auf den AC Mailand. So sehen Sie das Hinspiel live im TV und Stream.

Neapel - In der Champions League geht es weiter mit dem Viertelfinale, in dem es zu einem rein italienischen Duell kommt. Die SSC Neapel trifft auf den AC Mailand und wäre eigentlich Favorit, doch zuletzt erlebte der Spitzenreiter der Serie A ein Debakel gegen den kommenden Gegner. Im heimischen Stadion kassierte Neapel eine 0:4-Klatsche gegen den amtierenden italienischen Meister. Durch diese Niederlage ebbte die Euphorie etwas ab in der süditalienischen Stadt, das Duell mit den „Rossoneri“ scheint nun völlig offen zu sein.

SSC Neapel gegen AC Mailand: Italienisches Duell um Einzug ins Champions League-Halbfinale

Im Achtelfinale machte die SSC Neapel kurzen Prozess mit Eintracht Frankfurt. Einem 2:0-Sieg im Hinspiel folgte ein 3:0-Erfolg im Rückspiel. Der Bundesligist hatte keine Chance gegen die offensive Wucht des italienischen Top-Teams und musste ohne Torerfolg die Segel streichen. Deutlich spannender ging es beim AC Mailand zu. Einem 1:0-Sieg gegen Tottenham Hotspur im Hinspiel folgte ein torloses Remis im Rückspiel.

In der Champions League kommt es zum Duell SSC Neapel gegen AC Mailand. © IMAGO/Foto Mosca / SPP

Der Sieger des Duells zwischen der SSC Neapel und dem AC Mailand trifft im Halbfinale auf den Gewinner aus Inter Mailand gegen Benfica Lissabon. Damit gehen die italienischen Klubs auf dem Weg ins Finale den Schwergewichten Manchester City, FC Bayern München, Real Madrid und FC Chelsea komplett aus dem Weg.

Das Champions League-Match zwischen der SSC Neapel und dem AC Mailand steigt am Mittwoch, 12. April 2023, um 21.00 Uhr in Neapel. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

SSC Neapel gegen AC Mailand: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen der SSC Neapel und dem AC Mailand wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

SSC Neapel gegen AC Mailand: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-Match zwischen der SSC Neapel und dem AC Mailand im Live-Stream übertragen.

wird das Champions League-Match zwischen der übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 12. April 2023, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

(smr)