SSC Neapel gegen Union Berlin live im TV und Stream: Hier läuft die Champions League

Von: Sascha Mehr

Am 4. Spieltag der Champions League ist Union Berlin zu Gast bei der SSC Neapel. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Neapel – Das Champions League-Match zwischen der SSC Neapel und Union Berlin steigt am Mittwoch, 8. November 2023, um 18.45 Uhr in Neapel. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

SSC Neapel gegen Union Berlin: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen der SSC Neapel und Union Berlin wird nicht live im Free-TV übertragen.

SSC Neapel gegen Union Berlin: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-Match zwischen der SSC Neapel und Union Berlin Live-Stream übertragen.

SSC Neapel gegen Union Berlin: Wer holt sich den Sieg?

In der Champions-League-Gruppenphase steht der 4. Spieltag an und Union Berlin ist weiterhin punktlos. Der Königsklassen-Debütant verlor seine ersten drei Spiele und hat nur noch geringe Chance auf das Erreichen des Achtelfinales. Selbst eine Qualifikation für die Zwischenrunde der Europa League, für die Union Platz drei in der Gruppe erreichen muss, wird nicht einfach.

Am 4. Spieltag geht es zur SSC Neapel, amtierender italienischer Meister. Das Hinspiel hatte die Mannschaft von Cheftrainer Urs Fischer im Olympiastadion knapp mit 0:1 verloren. Der Hauptstadtklub steckt derzeit in einer schlimmen Krise, die am Ende nur durch Erfolgserlebnisse beendet werden kann. Ein Sieg in Neapel wäre in der derzeitigen Verfassung beider Klubs eine große Überraschung.

Union Berlin ist zu Gast bei der SSC Neapel. © IMAGO/O.Behrendt

Der SSC Neapel seine Generalprobe erfolgreich gestaltet und mit einem mühsamen Pflichtsieg den Kontakt zur Spitzengruppe in der Serie A gehalten. Der Champions-League-Gegner von Union Berlin setzte sich nach nur einem Sieg in den letzten drei Ligaspielen mit 2:0 beim Tabellenletzten US Salernitana durch und kletterte vorerst auf den vierten Rang. Giacomo Raspadori erzielte bereits in der 13. Minute die Führung für die Gäste. Die Entscheidung fiel aber erst kurz vor Schluss, als Eljif Elmas auf 2:0 erhöhte (82.). (smr)