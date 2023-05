Hertha BSC vor überraschendem Transfer - St. Pauli-Star nächster Neuzugang?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Fußball-Bundesliga Hertha BSC plant die kommende Saison und hat einen Leistungsträger von Zweitliga-Klub FC St. Pauli im Visier.

Update vom Samstag, 13. Mai, 12.44 Uhr: Hertha BSC zeigt offenbar Interesse an einem Leistungsträger des FC St. Pauli. Wie das Kicker-Sportmagazin berichtet, hat der abstiegsbedrohte Bundesligist Lukas Daschner im Visier. Der Offensivspieler erzielte in der laufenden Saison 15 Scorerpunkte in 31 Partien.

Lukas Daschner (r.) ist im Visier von Hertha BSC. © IMAGO/Oliver Ruhnke

Erstmeldung: Köln - Die Saison 2022/23 der Fußball-Bundesliga biegt auf Zielgrade ein und viele Mannschaften kämpfen noch um ihre Ziele. Der 1. FC Köln dagegen kann die letzten Spieltage entspannt angehen, denn mit dem Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen in der vergangenen Woche wurde der Klassenerhalt geschafft. Anders aber bei Hertha BSC, kommender Gegner des FC. Die Berliner brauchen dringend Siege, um den Abstieg noch zu vermeiden.

„Hertha hat gegen Stuttgart eine hohe Intensität gezeigt. Wir werden dagegenhalten, denn eins ist klar - wir wollen unser Heimspiel gewinnen. Hertha ist ein Traditionsverein, der für mich in die Bundesliga gehört. Die letzten Jahre waren für den Verein schwierig. Das finde ich schade“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den Hauptstadtklub.

1. FC Köln gegen Hertha BSC: Der Auftakt in den 32. Bundesliga-Spieltag

„Ich glaube nicht, dass wir aus dem Hinspiel Erkenntnisse ziehen können. Aber mit der richtigen Kompaktheit und Überraschungseffekten können und wollen wir dort einen guten Tag erwischen und gewinnen. Ich habe es gesagt: Vier Spiele, vier Siege“, gibt Berlin-Coach Pal Dardai das Ziel für die letzten Wochen vor. Der erste Sieg gelang bereits gegen Stuttgart.

Der 1. FC Köln empfängt Hertha BSC. © IMAGO/UWE KRAFT

„Wir dürfen nach einem Sieg nicht zufrieden sein, sondern müssen dranbleiben. Wir brauchen eine Serie, was wir in diesem Jahr so noch nicht geschafft haben“, so Dardai weiter, der wohl keine Veränderungen in der Startelf vornehmen wird: „Ich bin sehr zufrieden, weil fast alle Spieler trainieren konnten & spielbereit sind. Dafür ein Lob an den Staff! Wir machen stets eine Gegneranalyse, nach der wir entsprechend personell planen. Aber ich denke, dass die gleiche Mannschaft beginnen wird. „

Die Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FC Köln und Hertha BSC steigt am Freitag, 12. Mai 2023, um 20.30 Uhr in Köln. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

1. FC Köln gegen Hertha BSC: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Hertha BSC wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

1. FC Köln gegen Hertha BSC: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem 1. FC Köln und Hertha BSC im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen dem übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Freitag, 12. Mai 2023, um 20 Uhr mit den Vorberichten, um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

(smr)