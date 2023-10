„Ja, bin ich denn jetzt ein Popstar?“: Frauenfußball-Pionierin über ihre Arbeit in Saudi-Arabien

Von: Philipp Kessler

Monika Staab arbeitet mittlerweile als Entwicklungshelferin in Saudi-Arabien und gewährt im Interview Einblicke über den dortigen Frauenfußball.

München – Monika Staab (64) ist eine Pionierin im Frauenfußball. Beim 1. FFC Frankfurt feierte sie früher Titel. Inzwischen ist sie als Entwicklungshelferin in Saudi-Arabien tätig. Im großen tz-Interview spricht die Technische Direktorin über die Entwicklung des saudischen Frauenfußballs.

Monika Staab Geboren: 9. Januar 1959 in Dietzenbach Stationen als Trainerin: SG Prauenheim, 1. FFC Frankfurt und u.a. Bahrain, Katar, Saudi-Arabien

„Wir haben bei Null angefangen“: Die Anfänge der Frauen-Nationalmannschaft in Saudi-Arabien

Frau Staab, Sie haben den Frauenfußball schon in 90 Ländern vorangetrieben. Wie kam es zu Ihrem Engagement in Saudi-Arabien?

Die FIFA wollte dort mit meiner Hilfe den Frauenfußball voranbringen. Dort habe ich die Nationalmannschaft aufgebaut. In Manama gibt es eine Brücke ins saudi-arabische Dammam. Immer, wenn ich dort stand und rübergeschaut habe, habe ich mir gedacht: Das könnte noch ein Land für mich sein. Ich bin in 90 Ländern gewesen, aber ich dachte mir immer, Saudi-Arabien fehlt eigentlich noch. Und 2020, im November, schaute ich auf mein Handy, eine Nummer mit +966-Vorwahl rief an und dann hieß es: „Hier ist der saudische Fußballverband.“ Sie wollten den ersten C-Lizenz-Trainerinnen-Kurs hier machen. Und dann war ich sofort dabei.

Wie ging es weiter?

Im Dezember 2020 hatte ich hier 25 Frauen, die jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden sind. Um 6 Uhr sind sie auf den Platz und haben diese C-Lizenz erworben. Und ich konnte es einfach nicht glauben, mit welch einem Engagement, mit welch einer Leidenschaft diese Frauen dabei waren. Dann haben mich Lamia Bahaian, Vize-Präsidentin des saudischen Fußballverbands, Adwa Al-Arifi, das erste weibliche Board-Mitglied beim saudischen Fußballverband, gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, hier zu arbeiten und die Nationalmannschaft als Nationaltrainerin aufzubauen. Auch Aalia Al Rasheed, Chefin der Fußballabteilung des Verbands, ist sehr wichtig. Im September 2021 ging es dann los.

Wie war das Niveau?

Wir haben bei Null angefangen und die Nationalmannschaft aufgebaut. Wir hatten 400 Registrierungen der Nationalmannschaft gehabt, Frauen, die gerne in der Nationalmannschaft spielen wollten, aber zuvor noch nie auf dem Großfeld gespielt hatten. Und wir mussten dann 35 davon auswählen. Das war nicht einfach. Dschidda, Dammam und Riad - wir waren jeweils in den drei größten Städten hier in Saudi. Und dann hatten wir im November 2021 zum ersten Mal eine Frauen-Nationalmannschaft. Im Februar haben wir angefangen in Riad und dann sind wir zu unserem ersten Länderspiel auf die Malediven geflogen. Wir haben dort gegen die Seychellen und die Malediven gewonnen.

Brennt für den Frauenfußball und bringt ihn weltweit voran - nun auch in Saudi-Arabien: Monika Staab (rechts). © SAFF

Neue Premier League mit acht Frauen-Teams gestartet

Was ist Ihnen von Ihrer Anfangszeit hier besonders in Erinnerung geblieben?

Anfangs stand unsere Torhüterin wie angewurzelt auf der Linie. Ich habe sie gefragt, warum. Sie meinte, ihr vorheriger Trainer hat gesagt, sie muss immer auf der Linie bleiben, weil sie das Tor hüten muss. Ich habe ihr dann erklärt, dass eine Torhüterin heutzutage auch mitspielen muss, ein bisschen wie ein Verteidiger. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Es hat so viel Spaß gemacht, weil die alle unbedingt wollten und sie alle so dankbar waren. Wenn man jetzt die Videos sieht, wie wir angefangen haben, und mit unserer jetzigen Situation vergleicht, ist das ein Riesenunterschied.

Was hat sich seitdem getan?

Jetzt wird Struktur reingebracht. Es wurde eine Strategie entwickelt von Lamia, Adwa und Aalia für den Frauenfußball. Wir haben drei Akademien aufgebaut in Dschidda, Dammam und Riad. Von 4-Jährigen bis zu 17-Jährigen haben wir jetzt fast 80 Mädchen in jeder dieser Akademien. Wir haben jetzt gerade die U17-Nationalmannschaft. Ich habe 28 B-Lizenz-Trainerinnen ausgebildet, dazu über 170 C-Lizenz Trainerinnen in diesen zwei Jahren, wo wir einen Wert darauf legen, dass die Frauen trainieren. Und jetzt haben wir die Premier League. Dieses Jahr müssen alle Trainer zumindest einen weiblichen Assistenz-Coach haben. Alle, die wir da ausgebildet haben, haben jetzt einen Job. Jedes Ligaspiel wird ab dieser Saison live übertragen und kann fast überall auf der Welt verfolgt werden. Und wir sind jetzt dabei, die U20 zu gründen Ende des Jahres und dann nächstes Jahr im Sommer haben wir die U15.

In Deutschland haben viele Männer-Vereine wie Bayern oder Wolfsburg mittlerweile eine eigene Frauenmannschaft. Wie ist das bei den saudischen Clubs?

Wir haben im letzten Jahr diese Premier League gegründet, mit acht Mannschaften. Wir haben alle Männermannschaften gefragt, ob sie Interesse haben, eine Frauenmannschaft zu gründen. Dieses Jahr haben wir sieben von Männer-Clubs gegründete Frauenteams in der Premier League. In Deutschland sind wir 2003 Weltmeister geworden und erst danach haben sich so ein bisschen die Türen geöffnet für Professionalisierung. Wir mussten anfangs selbst Gelder mitbringen, um den ganzen Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Später haben wir dann auch Sponsoren bekommen, wodurch Geld für die Professionalisierung da war. Ich war Präsidentin beim 1. FFC Frankfurt, auch der VfL Wolfsburg und die Bayern haben sich dann eine Frauenmannschaft gegründet. Wobei es bei den Münchnern ein langer Weg war…

Wie meinen Sie das?

Franz Beckenbauer war ja damals der Macher nach seiner Trainerkarriere beim FC Bayern, jedes Jahr waren wir im Pokal. Sieben Jahre habe ich also Franz Beckenbauer gegenüber gesessen und wir haben immer über Frauenfußball diskutiert. Und er hat immer gesagt: Jaja, die Mädels spielen ja Fußball. Ich glaube, 2001 hat er dann entschieden, die damalige Schachabteilung der Bayern aufzulösen, weil die sind immer von Russland nach Bayern geflogen, um diese Schach-Bundesliga zu spielen. Und so haben die Frauen dann die 300 000 Euro bekommen. Ich habe gesagt: Bravo! Und dann hat der Frauenfußball das Interesse der Bayern geweckt. Seitdem hat sich das dort gut entwickelt.

Monika Staab zeigt die Richtung für den Frauenfußball in Saudi-Arabien an. © SAFF

Nach Vorstellung auf Pressekonferenz: „Hier erkannte mich jeder fortan“

Würden Sie sagen, Saudi-Arabien ist der Frauenfußball wichtiger?

Das würde ich so nicht stehen lassen. Man muss nur die Zeit sehen, wo wir in Deutschland angefangen haben. 1970, da wurde der Frauenfußball belächelt. Sie haben ja dicke Brüste, und die jonglieren da nach links und nach rechts. Wir hatten tolle Männer, die gekommen sind aus Neugierde. Die wollten nur die Frauen sehen und haben gefragt: Wie ist das mit dem Trikot-Tausch? Können wir zusammen duschen? All diese Sprüche, die wir bis 2003 zu hören bekommen haben. Das waren 33 Jahre. Mittlerweile hat der Frauenfußball endlich Anerkennung in Deutschland erreicht. Für mich ist das Wichtigste in meiner Mission, dass jedes Mädchen und jede Frau, die spielen möchte, die Möglichkeit hat, irgendwo in einem Verein zu trainieren. In England oder Spanien ist der Frauenfußball allerdings noch viel größer als in Deutschland. Die Stadien sind regelmäßig ausverkauft. Die haben uns überholt. Selbst in der saudischen Premier League wird seit dieser Saison weltweit übertragen - nach zwei Jahren Liga-Betrieb.

Wie fußballbegeistert sind die saudischen Frauen?

Meine Nationalspielerinnen kennen die Champions League auswendig. Die wissen mehr als ich über den Männerfußball. Die gucken fast jedes Spiel. Sie sind von kleinauf mit einem Verein liiert - vergleichbar mit Schalke oder Dortmund. Ihre kompletten Familien sind fußballbegeistert. Diese Tradition wird von Generation zu Generation weitergegeben. Das hatte ich überhaupt nicht gewusst, als ich hierher kam. Wahnsinn auch, wie sehr Saudi-Arabien auch den Frauenfußball fördert. Ich war eineinhalb Jahre in Katar, da habe ich dieses Fußballfieber nicht gespürt. Genauso wenig in Bahrain. Aber hier identifiziert sich jeder - Männer und Frauen gemeinsam im Stadion - mit Fußball. Das merke ich am eigenen Leib.

Inwiefern?

Während meiner ersten Wochen im Land wurde ich auf einer Pressekonferenz als Nationaltrainerin vorgestellt. Egal, ob ich im Supermarkt oder am Flughafen war - hier erkannte mich jeder fortan. Jeder wollte ein Selfie haben. Jede Stewardess grüßte mich mit: Ich kenne dich, du bist doch Coach Monika. Ich habe mich gefragt: Ja, bin ich denn jetzt ein Popstar? Inzwischen bin ich 54 Jahre im Frauenfußball tätig. Aber so etwas, habe ich noch nie erlebt.

Und wie fühlt sich das an?

Naja, es ist schon ein bisschen merkwürdig. Dann begreifst du erstmal, dass jeder hier auf Social Media ist und so auch mitbekommen hat, dass ich in Saudi-Arabien den Frauenfußball vorantreibe. Ich bin nicht auf diesen Plattformen, ich bin wahrscheinlich zu alt dafür. Für mich überschatten dort die negativen die positiven Seiten. Obwohl ich weiß, dass man da drin sein sollte, wenn man bekannt ist. Als Popstar oder als Berühmtheit, als Coach.

Rasante Entwicklung 2008 wurde die erste Amateur-Liga für Frauen in Saudi-Arabien gegründet. Rund zehn Jahre später nahm der Frauenfußball so richtig Fahrt auf. Im September 2019 wurde eine eigene Abteilung im saudi-arabischen Fußballverband eingerichtet, zwei Jahre später die Nationalmannschaft gegründet. Seitdem wurde von Adwa Al Arifi (stellvertretende Ministerin für Sportangelegenheiten), Lamia Bahaian (Vize-Präsidentin des Fußballverbands), Aalia Al Rasheed (Chefin der Fußballabteilung) und Monika Staab (Technische Direktorin des Verbands) eine Strategie entwickelt, um den Frauenfußball weiter voranzutreiben. Zwischen 2021 und März 2023 stieg die Zahl registrierter potenzieller A-Nationalspielerinnen von 374 auf 694, die der Mädchen in der Schülerliga von 0 auf 48 412 und die der Trainerinnen mit D-, C- und B-Lizenz von 119 auf 1067. In den vier Trainingszentren des Landes in Dschidda, Riad und Dammam spielen 192 Fußballerinnen. Aushängeschild ist die 2022 gegründete Premier League, die höchste Frauen-Spielklasse Saudi-Arabiens. „Dieses Jahr müssen alle Trainer zumindest einen weiblichen Assistenz-Coach haben“, so Staab. Acht Teams spielen über einen Zeitraum von 14 Wochen um den Meistertitel. Jedes der insgesamt 56 Spiele können Fans live im TV verfolgen, auch international werden die Partien übertragen. Das Zuschauer-Interesse in den Stadien ist bisher noch überschaubar. Den Saison-Auftakt von Meister Al-Nassr gegen FC Riyadh (6:0) sahen sich am vergangenen Freitag 150 Fans - darunter einige Männer - vor Ort an. Viele muslimische Spielerinnen spielen mit Kopftuch und Leggings unter der kurzen Sporthose, um die Beine zu bedecken.

Gleiche Bedingungen für Frauen- und Männernationalspieler

Wie anerkannt ist der saudische Frauenfußball generell?

Ich bin in allen arabischen Ländern außer Jemen gewesen. Ja, ich weiß, wie die arabische Welt den Frauenfußball meistens sieht: als Männersport. Das erinnert mich an die Anfänge in Deutschland. Als ich elf Jahre alt war durften Mädchen nicht in einer Jungenmannschaft spielen. Erst am 30. Oktober 1970 hat der DFB uns erlaubt, da zu spielen. Frauen hatten 1953 mal ein Länderspiel und danach wurde der Frauenfußball gestrichen. Erst in den 70ern hat Deutschland begonnen, sich für den Frauenfußball zu öffnen. Wenn man dann im Vergleich dazu sieht, was hier in Saudi-Arabien nach nur zwei Jahren abgeht, dass die Frauen willkommen sind, dass jeder Mann auch die Frauen unterstützt, dann ist das sensationell in meinen Augen.

Wie sehen die traditionellen Familien der Spielerinnen den Fakt, dass ihre Töchter nun kicken dürfen?

In diesem Land sieht vielleicht der ein oder andere Vater es nicht so gerne, wenn sein Mädchen unter einem männlichen Coach Fußball spielt. Aber wenn es eine Frauen-Trainerin ist, fühlt sich die Familie ab und an gleich wohler. So ist es in vielen Ländern auf der Welt. Die saudischen Mädchen und Frauen lieben Fußball, sie atmen den Sport. Die sind so, so happy, dass sie jetzt Fußball spielen dürfen. Und vor allem diese Dankbarkeit ist das Schöne. Das macht mir natürlich riesig Spaß. In den 16 Jahren, in denen ich in 90 Ländern unterwegs war, habe ich noch nirgends so eine Unterstützung gespürt wie in Saudi-Arabien. Da wird alles dafür getan, um wirklich professionell zu arbeiten.

Frauen- und Männernationalspieler erhalten in Saudi-Arabien die gleichen Bedingungen.

Ich war bei der Frauen-WM in Australien und habe dort mit dem Präsidenten des saudischen Fußballverbands gegessen. Er sagte mir: „Egal, was du willst - lass es mich wissen und wir werden es für den Frauenfußball tun. Wir tun das Gleiche für die Frauen wie für die Männer.“ Und so ist es auch. Jede Nationalspielerin bekommt dieselbe Aufwandsentschädigung wie ein Nationalspieler. In den USA wurde dafür drei Jahre lang ein Prozess geführt. In Saudi-Arabien sind auch die Trainingsbedingungen gleich, wir kommen in den gleich guten Hotels unter. Das finde ich sensationell.

Ende März erschien die saudische Frauennationalmannschaft erstmals in der FIFA-Weltrangliste. Was ist das große Ziel?

Wir haben jetzt insgesamt 17 Länderspiele in den zwei Jahren gemacht. Das ist doch eine tolle Sache, dass wir die Gelegenheit bekommen zu spielen. Was das Schöne ist: Diese drei intelligenten Frauen - Adwa, Lamia und Aalia -, die mit mir den Frauenfußball fördern, sind so voller Leidenschaft wie die Spielerinnen. Sie alle wollen irgendwann mal zur WM. Das ist das große Ziel. Und natürlich versuche ich, sie immer mit zwei Füßen auf den Boden zurückzuholen. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber wir machen jetzt diese Basisarbeit. Wir haben jetzt letztes Jahr mit der Schülerinnen-Liga angefangen. Wir hatten 48 000 Mädchen, die da mitgespielt haben, und jetzt haben wir dieses Jahr über 60 000. Das ist auch ein Riesenfortschritt.

2022 trieb Monika Staab die Gründung der saudi-arabischen Premier League mit voran. Hier treffen auch die beiden Teams Al-Nassr und Al Riyadh aufeinander. © SPL

Staab: „Ich fühle mich in meiner Pionierin hier wohl“

Können die Erstliga-Spielerinnen vom Fußball leben?

Mittlerweile schon. Die Spielerinnen bekommen Verträge, da haben noch ganz wenige noch einen anderen Beruf. Eine Spielerin war beispielsweise Krankenschwester in Dschidda, sie hat ihren Job inzwischen aufgegeben und ist jetzt Vollprofi bei Al-Ittihad.

Sie sind ja nicht nur Technische Direktorin und Trainerin. Inwieweit sind Sie auch Lebensratgeberin für die Spielerinnen?

Das ist hier eine Lebensaufgabe. Ich glaube, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu all den Spielerinnen, weil sie das so toll finden, dass ich jetzt hier bin und sie bei dem Traum, mal zur Weltmeisterschaft zu fahren, unterstütze. Die lieben mich alle irgendwie. Ich fühle mich in meiner Rolle als Pionierin hier wohl. Ich sehe in jeder Spielerin auch den Menschen. Natürlich kann ich ihnen auch außerhalb des Feldes Ratschläge geben. Einige Spielerinnen waren im Heim, die hatten also kein zu Hause. Dass sie nun jemanden haben, der sich um sie kümmert, der ihnen Zuversicht, Selbstvertrauen und Freude am Fußballspielen gibt, ist für sie Gold wert. Natürlich geht da mein Herz auf. Für mich war und ist Fußball mein Leben, meine zweite Familie. Es ist wichtig, dass sich dort alle wohlfühlen. Der Fußball hilft auch dabei, Probleme zu vergessen. Fußball kann so viele Erleichterungen, einfach ein paar Stunden Glückseligkeit bringen. Und die Spielerinnen geben mir dann ein Lächeln zurück und das ist mehr Wert als eine Million Dollar.

Wie nachhaltig sind Ihre fußballerischen Anstöße in den jeweiligen Ländern?

Es gibt natürlich viele Länder, wo man viel machen konnte, viel anstoßen, viel bewegen konnte. Ich sage immer, ich habe ihnen die Funken gegeben. Das Feuer müssen sie selbst entfachen. Es liegt ja immer an den jeweiligen Ländern. In Nordkorea habe ich zum Beispiel auch mehrere Trainerausbildungen durchgeführt. Und diese Frauen sind auch dankbar. Ich nehme das Land so, wie es ist. Natürlich kann ich die Länder nicht in ihrer politischen Struktur verändern. Aber man kann den Frauen Bildung geben. In manchen Ländern kommt man natürlich nicht so weiter, weil der Frauenfußball in der Gesellschaft oder dem Verband nicht den Stellenwert hat und stiefmütterlich behandelt wird. Das haben wir am Anfang ja auch in Deutschland erlebt. Es hängt immer von den jeweiligen Entscheidungsträgern ab. Und da bin ich momentan in einem Glücksgefühl in Saudi-Arabien.

Ein asiatisches Land auf der Favoritenliste ganz oben

Wie lange wollen Sie noch arbeiten? Welche Vision haben Sie?

Das Schöne ist: Wo immer ich lande, fühle ich mich zuhause. Für mich war Reisen immer eine Hilfe, um mich selbst kennenzulernen, mehr über mich selbst zu erfahren. Ich bin für alle meine Erfahrungen sehr dankbar. Für mich ist immer eines ganz wichtig: dass jedes Mädchen, das Fußball spielen möchte, Fußball spielen kann. Das zu schaffen, macht mich glücklich. Sie zu sehen, wie glücklich sie sind, dem Ball hinterher jagen zu können - deswegen mache ich den Job so gerne. Wir reden ja hier von sozialen Werten, von Fairplay, von Respekt, von Toleranz, von Integration, von Kommunikation. Fußball ist ja nur das Werkzeug zu dem, was du als Mensch werden kannst. Und den Frauen Selbstwertgefühl zu vermitteln - ihnen Selbstvertrauen zu geben, um einen Beruf zu erlernen um auf eigenen Füßen zu stehen, den Mut zu haben sich gegen Diskriminierungen zu wehren. Und wie lange ich das noch mache, kann ich nicht sagen. Demnächst werde ich 65 und sollte meine Rente empfangen. Mir macht es momentan riesig Spaß hier und ich lebe von heute auf morgen und ich lebe gerne in diesem Umfeld, wo ich merke, wie sehr der Frauenfußball angenommen wird, wie sehr der Frauenfußball unterstützt wird. Und solange ich das Gefühl habe, dass es auch funktioniert, was ich mache, so lange mache ich das. Und noch mal: Mit diesen drei Frauen - Lamia, Adwa und Aalia - fühle ich mich momentan sehr wohl und sehr geborgen.

Gibt es irgendein Land, dem Sie gerne noch helfen würden?

Mein Favorit ist Bhutan. Eines der schönsten Länder in Asien. Also wunderschön. Ich war schon zweimal dort. Ich möchte da helfen, wo ich kann, wo ich auch gefragt werde. Und für die Mädchen und Frauen würde ich das tun.

