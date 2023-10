Tickets für die EM 2024: Mit einem Klick erhöhen Sie Ihre Chancen massiv

Von: Korbinian Kothny

Fußball-Deutschland bewirbt sich für Tickets bei der Heim-EM im kommenden Jahr. Mit einem Trick erhöhen Sie ihre Chancen auf die begehrten Karten.

München – Am Dienstagmittag (3. Oktober) ist die erste Verkaufsphase für Tickets für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland 2024 gestartet. Gute acht Monate vor dem Eröffnungsspiel in München am 14. Juni beginnt damit die erste heiße Phase für Fans weltweit.

EM 2024 Austragungsort: Deutschland Zeitraum: 14. Juni – 14. Juli Teilnehmer: 24

Vielfaches an Anfragen für EM-Tickets

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Start des Ticketverkaufs“, teilte das Organisationskomitee bereits am späten Dienstagnachmittag mit. „Das Interesse aus Deutschland, aber auch aus der ganzen Welt, ist enorm. Nur drei Stunden nach dem Start wurden 3,1 Millionen Tickets aus 142 Ländern beantragt.“

Insgesamt stehen in der ersten Antragsphase vom 3. Oktober bis zum 26. Oktober aber nur 1,2 Millionen Tickets zum Verkauf. Bis zum Ende der ersten Phase werden mit ziemlicher Sicherheit um ein Vielfaches mehr Anfragen eingegangen sein, als es Tickets gibt.

Seit dem 3. Oktober können Sie sich für Tickets bei der EM 2024 bewerben. © IMAGO/Luka Stanzl/PIXSELL

Vier Kategorien bei Tickets der EM 2024

Mit einem kleinen Trick können Sie allerdings Ihre Chance auf Tickets bei der Auslosung erhöhen: Im Ticketportal der UEFA können Sie sowohl die Spiele, für die Sie sich bewerben wollen, als auch die Kategorie, in welcher Sie sitzen wollen, auswählen.

Die UEFA unterscheidet dabei in vier unterschiedliche Kategorien. Kategorie 1 ist dabei das teuerste Ticket, gefolgt von Kategorie 2 und 3. Am billigsten sind die Tickets der Kategorie „Fans First“. Bei einem normalen Gruppenspiel kostet dort eine Karte 30 Euro, während Sie in Kategorie 1 200 Euro zahlen müssen.

Tickets können durch Klick teurer werden

Bei der Frage nach der Kategorie können sie weiter unter allerdings mit einem Klick auch Folgendes auswählen: „Ich akzeptiere Tickets einer anderen Kategorie.“ Laut der UEFA steigen dadurch die Chancen auf Tickets. Es ist nämlich davon auszugehen, dass die billigeren Tickets zuerst vergriffen sind und sollten Sie danach per Zufallslos ausgewählt werden, ihre Kategorie aber schon vergriffen sein, rücken Sie in eine andere Kategorie.

Zu beachten bei dem Klick ist allerdings: Die Tickets können dadurch natürlich teurer werden. (kk)