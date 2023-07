WM-Star und Instagram-Ikone tätowiert sich ihr eigenes Gesicht

Von: Stefan Schmid

Alisha Lehmann gilt als die Social-Media-Königin der Frauen-WM. Kurz vor dem ersten Spiel zeigt sie ihr neues Tattoo, das nicht nur positive Reaktionen erzeugt.

Dunedin - Beim ersten Spiel des Schweizer Nationalteams bei der Frauen-WM gegen die Philippinen wurde sie erst in der 70. Minute eingewechselt, doch in Sachen Social-Media ist sie einsame Spitze. Alisha Lehmann, Stürmerin der Nati, hat über 13,5 Millionen Follower auf Instagram, die noch vor dem Beginn der Frauen-Weltmeisterschaft ein besonderes Tattoo präsentiert bekamen. Die Meinungen über das doch ausgefallene Selbstbildnis unter ihren Fans gehen allerdings leicht auseinander.

WM-Star Lehmann tätowiert sich eigenes Gesicht

Einen Tag vor dem Beginn der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland postete die auf Instagram umtriebige Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann ein eigentlich unspektakuläres Bild. Frontal in die Kamera blickend, die Arme vor dem Oberkörper überkreuzt und das Nationaltrikot tragend blickt die stets gut gestylte 24-Jährige in die Kamera.

Doch beim genaueren Hinsehen entdecken die Fans auf dem rechten Handrücken ein interessantes, neues Tattoo. Neben den bereits seit längerer Zeit dort befindlichen Körperschmuck ziert dort nun ein im Profil aufgenommenes Selbstbildnis‘ Lehmanns ihre Haut.

Geteilte Meinung unter den Fans

Das Tattoo erinnert ein wenig an das Selbstbildnis von Leroy Sané auf dessen Rücken und ruft wohl auch genauso geteiltes Echo hervor. Während einige Fans ungerührt der Veränderung die Schönheit der Schweizerin loben, fragen andere nach dem Grund des Bildes.

Unter den wenigen deutschen Kommentaren äußert ein Fan einen besonderen Wunsch. „Komm zum FC Bayern“, ist die sehnliche Bitte eines Followers. Aktuell ist die Flügelstürmerin für Aston Villa in der FA Women‘s Super League aktiv, in welcher sie in der abgelaufenen Saison 5 Tore in 22 Partien erzielen konnte.

Die Schweizerin Alisha Lehmann gilt als Social-Media-Königin unter den Teilnehmerinnen der Frauen-WM. © IMAGO/Daniela Porcelli / SPP

Lehmann auch während WM auf Social-Media aktiv

Dass Alisha Lehmann auch während der Weltmeisterschaft weiter fleißig ihren Instagram-Kanal bedient, gehört wohl zum Geschäft dazu. So wurden ihre Follower auch rund um den 2:0 Sieg der Schweiz gegen die Philippinen mit Bildern aus der Kabine und von der Vorbereitung versorgt.

Gut möglich, dass Lehmann die 14 Millionen-Follower-Marke während der Weltmeisterschaft noch knacken wird. Damit liegt sie meilenweit vor Jule Brand, die die Spielerin aus der DFB-Elf ist, die mit gerade einmal 213.000 Followern die meisten Social-Media-Fans hinter sich vereinen kann. (sch)