Start, TV-Sender, Clubs: Wichtigstes zur Frauen-Bundesliga

Die Frauen vom VfL Wolfsburg gehen als Meister und Pokalsieger in die Saison. © Christian Modla/dpa

Fans des Frauenfußballs müssen sich noch gedulden, wenn sie nach der begeisternden Europameisterschaft Alexandra Popp, Merle Frohms, Lina Magull, Lena Oberdorf und Co. in der Bundesliga verfolgen wollen.

London – Der Saisonstart ist erst am 16. September – und bietet gleich ein Highlight. Was die Zuschauer über die höchste Spielklasse im Land des Vize-Europameisters wissen müssen:

Start:

Zum Auftakt spielen Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München im großen Frankfurter Stadion am 16. September (19.15 Uhr/MagentaSport und Eurosport). Bei Highlight-Spielen dieser Art will der DFB nun öfter in die Arenen der Männer gehen, wie es sich auch schon in der Champions League bewährt hat.

TV-Sender:

Zu sehen sind alle Spiele beim Bezahl-Sender MagentaSport. Es gibt aber auch Übertragungen in den ARD-Regionalsendern, Zusammenschnitte in der ARD-„Sportschau“ und Live-Partien wie TSG 1899 Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg am zweiten Spieltag (24. September/17.55 Uhr) in der ARD. Wie es mit den Übertragungen nach der kommenden Saison weitergeht, ist unklar: Für die Spielzeiten 2023/24 bis 2026/27 sind die audiovisuellen Medienrechte neu ausgeschrieben.

Tickets:

Einige Teams haben noch keine Preisangaben zur neuen Saison gemacht. Die SGS Essen und Turbine Potsdam verlangen für einen Sitzplatz für Vollzahler zehn Euro Eintritt.

Favoriten:

Der VfL Wolfsburg, tragender Teil auch des deutschen EM-Teams, geht als Meister und DFB-Pokalsieger in die neue Runde – unter anderem mit den Neuzugängen Merle Frohms, Jule Brand und Marina Hegering. In der Champions League spielen neben dem Team von Trainer Tommy Stroot auch der FC Bayern als Vize-Meister und Eintracht Frankfurt erstmals seit

England:

Als einzige Europameisterin aus dem englischen Team spielt Bayern-Neuzugang Georgia Stanway im deutschen Oberhaus.

Clubs:

Einzige Clubs in der Liga ohne einen starken Männer-Proficlub im Hintergrund sind der 1. FFC Turbine Potsdam und die SGS Essen, die schon viele Nationalspielerinnen hervorgebracht haben. Ein Frauenteam ist für die Männer-Clubs der 1. und 2. Liga von der Deutschen Fußball Liga (DFL) nicht verpflichtend – was aber viele Experte fordern. Die Frauen-Spitzenvereine spielen unter dem Dach des Deutschen Fußball-Bundes. Einige große Traditionsclubs fangen ganz klein an: Die Frauenteams von Borussia Dortmund und Schalke 04 sind jetzt in die Bezirksliga aufgestiegen. dpa