DFB-Aufstellung gegen Frankreich: Ohne Kimmich – Völler bringt Müller von Beginn

Von: Alexander Kaindl

Fußball-Deutschland sucht nach einem Bundestrainer-Nachfolger für Hansi Flick. Erst einmal steht aber das Spiel gegen Frankreich an. Die DFB-Aufstellung.

Update vom 12. September, 19.55 Uhr: Da ist die Aufstellung! Ohne Joshua Kimmich, der zuletzt unter muskulären Problemen litt, schickt Rudi Völler die DFB-Elf gegen Frankreich ins Rennen. Rechts hinten verteidigt wohl Niklas Süle, im Zentrum erhält Jonathan Tah den Vorzug vor Malick Thiaw. Zudem beginnt Thomas Müller in der Offensive.

DFB-Aufstellung gegen Frankreich: ter Stegen – Tah, Süle, Rüdiger, Henrichs – Can - Wirtz, Gündogan – Sané, Müller, Gnabry

Rudi Völler setzt auf Thomas Müller im Länderspiel gegen Frankreich. © IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Update vom 12. September, 18.42 Uhr: In knapp einer Stunde dürften wir erfahren, wie Rudi Völler in seinem einzigen Länderspiel als Verantwortlicher die DFB-Elf gegen Frankreich ins Rennen schickt. Wir sind gespannt!

Update vom 12. September, 15.53 Uhr: Nur noch wenige Stunden bis zum Deutschland-Spiel. Wen stellt Rudi Völler heute gegen Frankreich auf? Die deutschen Nachbarn sind in Dortmund klarer Favorit, für die völlig verunsicherte DFB-Elf wird es im ersten Schritt erst einmal darum gehen, hinten sicher zu stehen, um ein weiteres Debakel zu verhindern. Zaubern kann auch Rudi Völler nicht – stabilisieren vielleicht schon. So könnte die DFB-Elf heute Abend aussehen:

DFB-Aufstellung heute gegen Frankreich - Völler kündigt erste Veränderungen an

Erstmeldung vom 11. September: Dortmund – Wie geht es weiter mit dem deutschen Fußball? In erster Linie ist diese Frage relativ leicht zu beantworten: mit einem Spiel. Denn nach dem 1:4-Debakel gegen Japan ist die DFB-Auswahl bereits am Dienstag wieder gefordert, wenn es gegen Vize-Weltmeister Frankreich (alle TV-Infos zum Spiel) geht.

Deutschland – Frankreich Spielort: Dortmund, Signal-Iduna-Park Anstoß: Dienstag, 12. September, 21 Uhr

Deutschland trifft auf Frankreich – mitten in der großen DFB-Krise

Deutschland gegen Frankreich, ein Duell voller Prestige, ein Fußballfest vor 80.000 Zuschauern im Dortmunder Signal-Iduna-Park. Man kennt sich. Etliche Franzosen spielen in der Bundesliga, DFB-Interimscoach Rudi Völler gewann mit Didier Deschamps und Olympique Marseille 1993 zusammen die Champions League. Und man schätzt sich. Das wurde im Vorfeld der Begegnung einmal mehr deutlich.

Deschamps hatte den geschassten Bundestrainer Hansi Flick unlängst noch als seinen Freund bezeichnet, dem er alles Gute wünsche – und gleichzeitig hatte er Deutschland neun Monate vor der EM 2024 nach wie vor als Top-Nation in Europa deklariert. Nun freue er sich auf das Wiedersehen mit Völler, an dem er nach wie vor dessen Elan bewundere. Völler hingegen sagte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, dass bei Deschamps schon zu aktiven Zeiten klar war, dass er einmal ein guter Trainer werden könne. Und natürlich lobte er die schier unendliche Qualität im französischen Kader.

Rudi Völler will die DFB-Aufstellung gegen Frankreich verändern. © TEAM2sportphoto/imago

DFB-Aufstellung gegen Frankreich: Rudi Völler lässt erste Veränderungen durchblicken

Aber was ist mit dem deutschen Aufgebot? In Sachen Aufstellung ließ sich Völler kaum in die Karten blicken. Müller, Gnabry oder Havertz als Mittelstürmer? Kimmich wieder als Rechtsverteidiger? Völler schwieg. Lediglich so viel ist klar: „Ein, zwei, drei Änderungen“ könne es geben. Komplett umkrempeln werden Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner, die als einmaliges Dreigestirn für das Frankreich-Spiel übernehmen, die Mannschaft nicht.

Völler erklärte außerdem, dass einige Spieler angeschlagen seien. Namen nannte er allerdings nicht. Darüber hinaus könnte ausgerechnet der Dortmunder Niklas Süle bei seinem Heimspiel fehlen – der Abwehrmann steht kurz davor, zum zweiten Mal Vater zu werden. Wie könnte die deutsche Aufstellung gegen Frankreich also aussehen?

DFB-Aufstellung gegen Frankreich: Abwehr dürfte umgebaut werden

Im Tor wird wieder Marc-André ter Stegen stehen, die Viererkette dürfte wohl umgebaut werden – alleine, um den schnellen französischen Offensivspielern beizukommen. Auf der rechten Abwehrseite dürfte deshalb Leipzigs Benjamin Heinrichs eine Chance bekommen. Die Süle-Position im Zentrum neben Antonio Rüdiger könnte von Nico Schlotterbeck bekleidet werden – allerdings erwischte er gegen Japan keinen guten Abend, möglicherweise wird sich hier Mailand-Legionär Malick Thiaw beweisen dürfen. Auf der linken Seite wäre dann Platz für Robin Gosens.

Völler betonte bei der PK, dass er vor allem defensiv sicherer stehen möchte – was möglicherweise auch ein grundlegend kompakteres Mittelfeld bedeuten könnte. Eine Möglichkeit wäre, Emre Can, Ilkay Gündogan und Joshua Kimmich gemeinsam in der Zentrale aufzubieten.

Deutschland gegen Frankreich: Konter als Mittel gegen Frankreich?

Für die Offensive hätte man dann nur noch drei Positionen – und hier dürfte es vor allem auf Tempo ankommen, um mögliche Kontersituationen nutzen zu können. Deshalb: zwei Zehner – Florian Wirtz und Leroy Sané – vor den Achtern Kimmich und Gündogan. In der Spitze stünde mit dem zuletzt blassen Serge Gnabry ein weiterer Sprinter. (akl)