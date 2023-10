Voss-Tecklenburg und der DFB: Kommunikation läuft über „anwaltliche Vertretung“

Von: Alexander Kaindl

Martina Voss-Tecklenburg hat sich mit einem langen Statement zu Wort gemeldet. Der DFB bestätigte, dass man aktuell über die „anwaltliche Vertretung“ kommuniziert.

Frankfurt – Der Wirbel rund um Martina Voss-Tecklenburg ist groß. Erst scheiterte die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft unter ihrer Regie krachend bei der WM 2023. Dann brauchte die Bundestrainerin wegen ihrer Gesundheit eine Auszeit. Inzwischen ist die 55-Jährige nicht mehr krankgeschrieben, dafür im Erholungsurlaub – den sie unter anderem mit Vorträgen füllt. Ein Umstand, der beim DFB für Irritationen sorgt.

Martina Voss-Tecklenburg Geboren: 22. Dezember 1967 (Alter 55 Jahre) in Duisburg Bundestrainerin seit: November 2018 Vertrag beim DFB bis: EM 2025

Voss-Tecklenburg bricht ihr DFB-Schweigen: Bundestrainerin mit sechsseitigem Statement

Nationalspielerin Lena Oberdorf übte bereits öffentlich Kritik. Jetzt hat Voss-Tecklenburg, die aktuell interimsweise von Horst Hrubesch vertreten wird, ihren Standpunkt klargemacht. „MVT“ veröffentlichte auf ihrer Instagram-Seite ein Statement über sechs Seiten. Darin bringt sie ihre große Verbundenheit zum Team zum Ausdruck.

Die Erklärung beginnt wie folgt: „Die letzten Wochen war ich aufgrund meines gesundheitlichen Zustandes leider nicht in der Lage, meinem Beruf, meiner Leidenschaft und meiner Aufgabe als Bundestrainerin der Frauen Nationalmannschaft nachzugehen. Aktuell befinde ich mich gesundheitlich auf dem Wege der Besserung, allerdings ist dieser Prozess noch nicht zu 100% abgeschlossen. Ich hoffe und erwarte, dass mein derzeitiger mit dem DFB abgesprochener Erholungsurlaub hier einen weiteren Beitrag leistet.“

Martina Voss-Tecklenburg: Zukunft als Bundestrainerin beim DFB?

Weiter heißt es unter anderem: „Mein ganzes Interesse gilt dem Wohl und dem Erfolg dieser mir ans Herz gewachsenen Mannschaft und allen Spielerinnen. Ich wünsche dem aktuellen Trainer*innen Team und der Mannschaft für die kommenden Spiele den maximalen Erfolg, Positivität und selbstbewusstes Auftreten.“ Die deutsche Auswahl spielt in der Nations League am Freitag gegen Wales in Sinsheim und am Dienstag (31. Oktober) in Island.

Voss-Tecklenburg kündigte außerdem an, dass es in Sachen Aufarbeitung des frühen Ausscheidens bei der WM in Australien und Neuseeland Gespräche mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) geben werde. Und: Die Bundestrainerin ließ in ihrem Sechs-Seiten-Statement durchblicken, ihr Amt weiter ausüben zu wollen. Ob es damit klappt? Intern soll ihre Arbeit auf dem Prüfstand stehen, mit den jüngsten Terminen in der Öffentlichkeit sorgte sie für zusätzliches Stirnrunzeln. Ihr Vertrag läuft noch bis zur EM 2025 in der Schweiz.

DFB-Kommunikation mit Voss-Tecklenburg „in erster Linie über die anwaltliche Vertretung“

In schweren Zeiten habe sie zuletzt aber große Unterstützung erhalten. „Viele Fans, fremde Menschen und Freunde haben mir geschrieben und das hat mir in den letzten Wochen immer wieder Kraft gegeben, meine Familie und mein Mann haben mich komplett unterstützt. Vielen Dank dafür“, schrieb sie.

Der (DFB) hat distanziert auf jenen Instagram-Post reagiert. Auf die Frage, ob sich der Verband derzeit in Gesprächen mit Voss-Tecklenburg befinde, antwortete eine Sprecherin am Mittwoch auf dpa-Anfrage: „Derzeit läuft die Kommunikation in erster Linie über die anwaltliche Vertretung von Martina Voss-Tecklenburg.“

DFB mit Stellungnahme zur Causa Tecklenburg

Der DFB schrieb dazu am Mittwoch: „Wir möchten klarstellen, dass uns Martina Voss-Tecklenburg übermittelt hat, erst nach einer Bedenkzeit für ein persönliches Gespräch nach ihrem Erholungsurlaub zur Verfügung zu stehen. Dies haben wir natürlich respektiert und so eingeplant. Der DFB strebt deshalb zeitnah nach Urlaubsende von Martina Voss-Tecklenburg ein gemeinsames Gespräch an. Diesem wollen und werden wir nicht vorgreifen.“ Derzeit habe die Nations League und die damit verbundene Olympia-Qualifikation, die unter Interimscoach Horst Hrubesch geschafft werden soll, „höchste Priorität“ .(akl/dpa)