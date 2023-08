Emotionale Lainer-Botschaft nach Krebs-Diagnose

Von: Alexander Kaindl

Bei Mönchengladbachs Abwehrspieler Stefan Lainer wurde eine Lymphknotenkrebs-Erkrankung festgestellt. Jetzt meldete sich der Österreicher zu Wort.

Update vom 24. August: Gladbach-Profi Stefan Lainer hat sich nach seiner Krebsdiagnose gemeldet. Zunächst bedankte sich der Österreicher für den Zuspruch in den vergangenen Wochen. „Das ist auch nicht nur so daher geredet, sondern kommt aus vollem Herzen“, sagte der 30 Jahre alte Außenverteidiger am Mittwoch in einem von seinem Verein über Social Media veröffentlichten Videoclip.

„Das ist sehr wertvoll gewesen nach der Schockdiagnose, diesen Rückhalt zu bekommen“, sagte Lainer weiter. Sein Club Borussia Mönchengladbach hatte Ende Juli die Diagnose Lymphknotenkrebs bei Lainer öffentlich gemacht. Dabei wurde auf die sehr guten Heilungschancen und die Aussicht, bald wieder Leistungssport betreiben zu können, hingewiesen. Sportdirektor Roland Virkus hatte auch schnell klargemacht, dass die Borussia keinen personellen Ersatz verpflichten, sondern auf Lainer warten werde.

Der Österreicher bekannte nun aber, zunächst mental in ein großes Loch gefallen zu sein. Er werde nun alles dafür tun, bald wieder auf dem Platz zu stehen. „Es ist alles nicht so leicht gewesen in den letzten Wochen, aber ich bin wirklich zuversichtlich“, sagte Lainer und kündigte an, tatsächlich bald wieder auf den Platz zurückkehren zu können: „Dafür werde ich jetzt kämpfen.“

Gladbach-Profi Stefan Lainer äußerte sich nach seiner Krebs-Diagnose. © fohlenfoto / Imago / Screenshot X / Borussia Mönchengladbach

Gladbach-Profi Lainer an Krebs erkrankt: Vierter Bundesliga-Fall in kurzer Zeit

Erstmeldung vom 27. Juli: Mönchengladbach – Schlimmer kann eine Saison nicht starten: Fußball-Profi Stefan Lainer von Borussia Mönchengladbach hat eine Schock-Diagnose erhalten. Wie die Fohlen am Donnerstagvormittag informierten, wurde beim 30 Jahre alten Österreicher eine Lymphknotenkrebs-Erkrankung festgestellt. Die Bundesliga hat somit innerhalb kurzer Zeit bereits den vierten Krebs-Patienten.

Stefan Lainer Geboren: 27. August 1992 (Alter 30 Jahre), Seekirchen am Wallersee, Österreich Stationen (u. a.): SV Ried, RB Salzburg, Borussia Mönchengladbach Marktwert: 3 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Stefan Lainer an Krebs erkrankt: Schock-Diagnose bei Borussia Mönchengladbach

Der Rechtsverteidiger muss sich nun einer mehrmonatigen Therapie unterziehen. „Nach Auskunft der Ärzte wurde die Erkrankung sehr früh entdeckt und ist mit Medikamenten sehr gut zu behandeln und heilbar“, teilte die Borussia mit: „Es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Gesundheit anschließend komplett wiederhergestellt und ein normales Leben inklusive Profisport möglich ist.“

Gladbachs Sportchef Roland Virkus versicherte, man werde „alles dafür tun, dass Stevie bestmögliche Behandlung erhält und wünschen ihm und seiner Familie viel Kraft und Optimismus beim Kampf gegen diese Erkrankung.“ Der Klub bat auch im Namen von Lainer Fans und Medien „um Verständnis, dass über die heutige Information hinaus keine medizinischen Details über die Behandlung und den Heilungsverlauf veröffentlicht werden.“

Gladbach-Profi Stefan Lainer ist schwer erkrankt. © Treese / Imago

Krebs und Bundesliga: Ein weiteres Kapitel – Baumgartl, Richter und Haller machen Hoffnung

Krebsdiagnose im deutschen Fußball-Oberhaus – dieses Szenario kennt man aus der jüngeren Vergangenheit bestens. In Berlin und Dortmund gab es zuletzt drei Fälle. Bei Union-Verteidiger Timo Baumgartl (inzwischen zu Bundesliga-Absteiger Schalke 04 gewechselt), Hertha-Dribbler Marco Richter und BVB-Neuzugang Sébastien Haller wurden innerhalb weniger Monate Hodentumore festgestellt.

Alle drei wurden sofort intensiv behandelt, letztlich war bei eine Operation jeweils unumgänglich. Die gute Nachricht: Das Trio kehrte relativ schnell auf den Platz zurück. Stefan Lainer hat also prominente Vorbilder – und dürfte nicht nur von ihnen viel Zuspruch erhalten. (akl/dpa)