Frauen-Stöhnen bei EM-Auslosung: „Übeltäter“ bekennt sich

Von: Christoph Gschoßmann

Gut hörbares Stöhnen sorgte bei der EM-Auslosung für Verwirrung. Nun traut sich der Verantwortliche dafür aus der Deckung.

Update vom 4. Dezember 2023, 10.33 Uhr: Der englische Comedian Daniel Jarvis hat sich als Verursacher der Störgeräusche bei der Gruppenauslosung für die Fußball-EM 2024 in der Hamburger Elbphilharmonie bezeichnet. Auf der Plattform X dokumentierte er am Samstag, wie er offensichtlich den Sound in der Konzerthalle während der Los-Show manipulierte.

Dabei war offensichtlich ein simples Telefonat mit dem Handy ausreichend, um den Ablauf der Auslosung zu stören. Jarvis war in der Vergangenheit bereits des Öfteren mit derartigen Aktionen aufgefallen. Erst im Januar dieses Jahres störte er nach eigenen Angaben die Übertragung des FA-Cup-Spiels zwischen dem FC Liverpool und den Wolverhampton Wanderers bei der BBC, indem wie bei der Auslosung zur EM 2024 Stöhngeräusche einspielte.

Erstmeldung vom 2. Dezember 2023, 19.44 Uhr:

München – Die EM-Auslosung sorgte für eine vergleichbar leichte Gruppe für die deutsche Nationalmannschaft – und auch für Stirnrunzeln vor den Bildschirmen. Der Grund: Während der Ziehungen war leise, aber eindeutig ein Stöhnen zu hören. Dies fiel den Zuschauern nicht nur im ZDF auf, sondern auch bei RTL oder Magentasport. Das Weltbild, über das Zuschauer aus allen Ländern die Sendung aus Hamburg empfingen, war also die Quelle der für diese Veranstaltung ungewöhnlichen Laute.

Das hohe Stöhnen, mutmaßlich das einer Frau, wurde wiederholt eingespielt. Deutlich erinnerte es an das Stöhnen einer Person beim Geschlechtsverkehr. Dabei war es nie so laut, dass es im Vergleich zu den Stimmen im Vordergrund stand, aber gut hörbar.

Moderator entschuldigt sich für Stöhnen im Saal: „Ich höre Geräusche hier, es tut uns leid“

Wie später bekannt wurde, war das Stöhnen auch im Saal zu hören. Moderator Pedro Pinto entschuldigte sich sogar bei den Zuschauern. „Ich höre Geräusche hier, es tut uns leid“, sagte er. Auch die UEFA bestätigte laut der Schweizer Zeitung Blick, dass ein Stöhnen im Saal zu hören gewesen sei.

Auch vielen Usern bei X, ehemals Twitter, fielen die ungewöhnlichen Geräusche auf. Wir haben die besten Reaktionen zusammengetragen.

Stöhnen bei der EM-Auslosung: „Alles normal“

„Bin ich der einzige, der bei der RTL Übertragung der Auslosung, dieses Meme-Stöhnen im Hintergrund hört?“

„Wieso habe ich das Gefühl, dass selbst in dieser Gruppe man es schaffen, wird Letzter zu werden. Aber laut dem Stöhnen bei der Verlosung hat wohl zumindest jemand Spaß dabei gehabt.“

„Die UEFA mit nem Stöhnen im Hintergrund bei der Auslosung. Alles normal.“

Stöhnen bei der Auslosung zur EM 2024: „Soll uns nur zeigen, die EM wird geil“

„Das Stöhnen bei der Auslosung, der Euro2024 soll uns nur zeigen, die EM wird geil ...“

„Danke ZDF, für diese wunderbare EM Auslosung.“

„Ich mag‘s, wie alle das Stöhnen bei der Auslosung ignoriert haben.“

„An die Auslosung der Euro 2024 wird man sich allein wegen des Stöhnens erinnern.“ (cgsc)