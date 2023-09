Bayer Leverkusen gegen BK Häcken: Hier sehen Sie die Europa League jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 1. Spieltag der Europa League empfängt Bayer Leverkusen BK Häcken. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Leverkusen – Die Partie des 1. Spieltags der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und BK Häcken steigt am Donnerstag, 21. September 2023, um 18.45 Uhr in Leverkusen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Bayer Leverkusen gegen BK Häcken: Europa League live im Free-TV?

Die Partie des 1. Spieltags der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und BK Häcken am Donnerstag, 21.09.2023 wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen,.

Bayer Leverkusen gegen BK Häcken: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Partie in der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und BK Häcken am Donnerstag , 21.09.2023 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt die Partie in der am Donnerstag , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Bayer Leverkusen hatte bei der Europa-League-Auslosung Glück, denn namhafte Gegner befinden sich nicht in der Gruppe des aktuellen Tabellenführers der Fußball-Bundesliga. „Unser Ziel kann nur der Gruppensieg sein. Die Euphorie rund um unseren Halbfinaleinzug im vergangenen Jahr hat Lust gemacht auf mehr - wir wollen wieder angreifen. Eigentlich müssen wir als Favorit in die Gruppe gehen, aber das sind ernstzunehmen Gegner“, sagte Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung.

Bayer Leverkusen gegen BK Häcken: Wer holt sich den Sieg?

Cheftrainer Xabi Alonso war deutlich defensiver, was die Erwartungshaltung betrifft. „Das wird nicht einfach. Wir werden die Aufgaben mit allem Respekt angehen“, warnt er davor, die vermeintlich leichten Gegner in der Europa League zu unterschätzen.

Zum Auftakt geht es gegen BK Häcken aus Schweden, gegen die in der heimischen Arena mit einem Sieg der Grundstein für einen möglichen Gruppensieg gelegt werden soll. Mit Platz eins in der Vorrunde, müsste Bayer Leverkusen nicht in die Zwischenrunde, sondern würde sich direkt einen Platz im Achtelfinale des Wettbewerbs sichern.

Bayer Leverkusen trifft in der Europa League auf BK Häcken. © IMAGO/Ulmer

BK Häcken, ein Fußballverein aus der Stadt Göteborg, wurde 2022 zum ersten Mal schwedischer Meister. In der Qualifikation zur Champions League scheiterte an KÍ Klaksvík von den Färöer-Inseln und setzte sich anschließend in der Europa-League-Qualifikation gegen FK Žalgiris Vilnius aus Litauen und den FC Aberdeen aus Schottland durch. (smr)