Borussia Mönchengladbach gegen FSV Mainz 05: Bundesliga heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell Borussia Mönchengladbach gegen den FSV Mainz 05. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Mönchengladbach – Der 7. Spieltag steht an in der deutschen Fußball-Bundesliga und Borussia Mönchengladbach will den zweiten Sieg in Serie. Nach dem Erfolg beim VfL Bochum wartet nun der FSV Mainz 05. Gegen den Tabellenletzten sind die Rheinländer Favorit, unterschätzen dürfen sie die kriselnden Rheinhessen dennoch nicht.

Borussia Mönchengladbach gegen FSV Mainz 05: Wer holt sich den Sieg?

„Die Mainzer arbeiten sehr gut gegen den Ball und lassen defensiv nicht viel zu. Sie haben in meinen Augen weniger Punkte auf dem Konto als sie verdient hätten. Ich erwarte, dass die Mainzer eine Reaktion zeigen und Wiedergutmachung betreiben möchten“, sagte Gladbach-Trainer Gerardo Seoane auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Mainz.

„Resultate haben immer Einfluss auf die Gemütslage. Aber sowohl im Sieg als auch in der Niederlage arbeiten wir die Gründe für die Leistungen auf. Wir bleiben fordernd mit dem Team, zeigen gute Dinge genauso wie Verbesserungsmöglichkeiten auf“, so der Cheftrainer weiter.

Borussia Mönchengladbach trifft auf den FSV Mainz 05. © IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

„Die Partien aus der vergangenen Saison spielen keine Rolle. In erster Linie sind die Leistungen der Mainzer aus dieser Saison unsere Referenz in der Vorbereitung. Es ist ein neues Spiel, eine neue Aufgabe, neue Mannschaften“, sagte Seoane und ist sich zahlreicher Unterstützung von den Rängen sicher: „Ich gehe davon aus, dass wir am Freitagabend – so wie in den bisherigen drei Heimspielen auch – eine tolle Unterstützung von unseren Fans bekommen werden. Es liegt aber auch an unserem Auftreten, die Zuschauer mitzunehmen.“

Das Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FSV Mainz 05 steigt am Freitag, 6. Oktober 2023, um 20:30 Uhr in Mönchengladbach. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Borussia Mönchengladbach gegen FSV Mainz 05: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FSV Mainz 05 wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Borussia Mönchengladbach gegen FSV Mainz 05: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FSV Mainz 05 im Live-Stream übertragen.

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FSV Mainz 05 im Live-Stream übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Freitag, 6. Oktober 2023, um 20.00 Uhr mit den Vorberichten, um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

