Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98: Bundesliga live im TV und Stream

Am 1. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell Eintracht Frankfurt gegen SV Darmstadt 98. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Frankfurt - Die Sommerpause ist endlich zu Ende und die Bundesliga startet in die Saison 2023/24. Am 1. Spieltag kommt es zum Duell Eintracht Frankfurt gegen den SV Darmstadt 98, in dem die Gastgeber klarer Favorit sind, doch auch die Gäste rechnen sich gerade zu Beginn der Spielzeit etwas aus beim großen Nachbarn.

Eintracht Frankfurt gegen SV Darmstadt 98: Wer holt sich den Sieg?

„Die Vorbereitungswoche ist richtig gut gelaufen. Morgen werden wir das Programm nochmal hochfahren, aktivieren und die Sinne schärfen, um top vorbereitet ins Spiel zu gehen“, sagte SGE-Cheftrainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den SV Darmstadt 98.

„Wir erwarten einen Gegner, der über das Kollektiv kommt, sich in jeden Zweikampf wirft und gleichzeitig spielerische Qualitäten hat. Die Standards sind sehr gut. Wir sollten nicht den Fehler machen, uns von deren Pokalaus blenden zu lassen“, so der Coach weiter, der Darmstadt keinesfalls unterschätzen wird.

Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht will direkt den hessischen Nachbarn ärgern und die Punkte mitnehmen: „Die Partie in Frankfurt wird ein komplett anderes Spiel als das Pokalduell im vergangenen Februar. Die Eintracht hat einen anderen Trainer und damit auch andere Ansichten. Es gibt zwar Parallelen, aber auch viele neue Dinge im Spiel der Frankfurter zu entdecken.“

„Wir haben sie in ihren Vorbereitungsspielen sowie im DFB-Pokal analysiert. Frankfurt spielt sehr komplex, sie können sowohl mit Dreier- als auch Viererkette agieren. Neben der extrem hohen individuellen Qualität sind uns aber auch Punkte in der Positionierung aufgefallen, die uns für Sonntag helfen könnten“, so Lieberknecht weiter.

Die Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98 steigt am Sonntag, 20. August 2023, um 17.30 Uhr in Frankfurt. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Eintracht Frankfurt gegen SV Darmstadt 98: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98 wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Eintracht Frankfurt gegen SV Darmstadt 98: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98 im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 20. August 2023, um 17 Uhr mit den Vorberichten, um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

