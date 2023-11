1. FC Heidenheim gegen VfB Stuttgart heute live: So sehen Sie das Bundesligaspiel im TV und Stream

Am 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell 1. FC Heidenheim gegen VfB Stuttgart. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Heidenheim – In der Fußball-Bundesliga steigt der 10. Spieltag und es kommt zu Schwabenderby, denn der 1. FC Heidenheim trifft auf den VfB Stuttgart. Während die Gastgeber jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg benötige, haben sich die Gäste in der Spitzengruppe festgesetzt und wollen weiter Zähler sammeln, um dort zu bleiben.

1. FC Heidenheim gegen VfB Stuttgart: Wer holt sich den SIeg?

„Wir müssen dem Spiel unseren Stempel aufdrücken, dass sie gezwungen werden viel zu laufen. Vor allem auch gegen den Ball. Wir brauchen einen schlauen Matchplan, auch um die torgefährlichen Spieler von Heidenheim auszuschalten. Wir müssen das als Mannschaft gut verteidigen. Eine wirklich anspruchsvolle Aufgabe“, sagte Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz vor der Partie.

„Ich habe die Story in Heidenheim natürlich verfolgt. Das ist ein Club, der sehr viel aus seinen Mitteln macht – auf eine sympathische Art und Weise. Aber trotzdem wollen wir sie am Sonntag schlagen. Es ihnen so schwer wie möglich machen. Es werden keine Geschenke verteilt“, so der Coach weiter.

Hoeneß hat viel Lob übrig für den Aufsteiger: „Haben uns drauf eingeschworen, was da auf uns zukommen wird. Heidenheim ist für einen Aufsteiger richtig gut unterwegs. Sie haben einen fußballerischen Ansatz, sind sehr laufstark und investieren viel. Die werden richtig brennen und uns das Leben schwer machen. Trotzdem wollen wir unsere drei verlorene Punkte gegen Hoffenheim zurückholen.“

Die Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfB Stuttgart steigt am Sonntag, 5. November 2023, um 17.30 Uhr in Heidenheim. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

1. FC Heidenheim gegen VfB Stuttgart: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfB Stuttgart wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

1. FC Heidenheim gegen VfB Stuttgart: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfB Stuttgart im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 5. November 2023, um 17.00 Uhr mit den Vorberichten, um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

