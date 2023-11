1. FC Nürnberg gegen Hansa Rostock jetzt live: So sehen Sie das DFB-Pokal-Spiel im TV und Stream

Der 1. FC Nürnberg empfängt in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals Hansa Rostock. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Nürnberg – Die 2. Hauptrunde des DFB-Pokals steht an und der 1. FC Nürnberg erwartet Ligakonkurrent Hansa Rostock. Die Gastgeber befinden sich in guter Form und schielen in Richtung Aufstiegsplätze in der 2. Bundesliga. Rostock dagegen hängt nach einer Niederlage in Wiesbaden im Tabellenkeller fest.

1. FC Nürnberg gegen Hansa Rostock: Wer kommt weiter?

„Es könnte sein, dass es die ein oder andere Änderung in der Startformation gibt. Das Kiel-Spiel hat Körner gekostet, aber das ist normal“, sagte Nürnberg-Trainer Cristian Fiel auf der Presskonferenz vor dem Duell gegen den FC Hansa Rostock.

„Ich glaube schon, dass mittlerweile eine Entwicklung bei uns zu sehen ist. Klar werden immer noch falsche Entscheidungen getroffen, aber wir arbeiten daran und die Jungs versuchen es umzusetzen“, so der Coach des Clubs weiter, der im Training keine Elfmeter schießen lassen hat, wie er zugibt: „Das Elfmeterschießen gehörte nicht zu den Trainingsinhalten. Es ist schwierig, diese Situation mit der ganzen Anspannung zu simulieren.

Das Spiel der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Nürnberg und Hansa Rostock steigt am Mittwoch, 1. November 2023, um 20.45 Uhr in Nürnberg. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

1. FC Nürnberg gegen Hansa Rostock: DFB-Pokal live im Free-TV?

Das DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und Hansa Rostock wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

1. FC Nürnberg gegen Hansa Rostock: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie 1. FC Nürnberg gegen Hansa Rostock wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Nürnberg startet am Mittwoch, 1. November 2023 , um 20.15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

1. FC Nürnberg gegen Hansa Rostock: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und Hansa Rostock selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

