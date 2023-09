1. FC Nürnberg gegen SpVgg Greuther Fürth: 2. Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 6. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zum Duell 1. FC Nürnberg gegen SpVgg Greuther Fürth. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Nürnberg – In der 2. Bundesliga steht der 6. Spieltag an und es kommt zum Franken-Derby zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth. Experten erwarten ein Duell auf Augenhöhe, bei dem am Ende die Tagesform entscheiden wird, wer als Sieger vom Platz geht.

1. FC Nürnberg gegen SpVgg Greuther Fürth: Wer gewinnt das Franken-Derby?

„Man muss sich besinnen, dass es gegen Fürth um drei Punkte geht. Auch wenn das Spiel vier oder fünf verdient hätte. Aber wir haben unsere Inhalte im Training auf den Platz gebracht und sind voller Vorfreude“, sagte Nürnberg-Cheftrainer Cristian Fiel auf der Pressekonferenz vor dem Franken-Derby.

„Die Fürther haben wirklich eine gute Mannschaft. Zudem reden wir über ein Derby, wo du nie weißt, was passiert. Hrgota ist für mich einer der besten Spieler in dieser Liga. Als Trainer hat man das ein oder andere Szenario im Kopf. Aber das sieht man dann, wenn das Spiel läuft“, so Fiel weiter.

Am 6. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zum Duell 1. FC Nürnberg gegen SpVgg Greuther Fürth. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Alexander Neis

Fürth-Trainer will mit seiner Mannschaft hochkonzentriert ins Spiel gegen Nürnberg gehen: „Wenn wir es nur emotional angehen, wirds schwierig. Wir müssen gucken, wo liegen unsere Aufgaben. Das wird maßgeblich sein. Wir werden es mit der Unterstützung unserer Fans angehen und werden den Fokus darauflegen, dass wir ein hochintensives Spiel machen.“

Das Spiel des 6. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth findet am Freitag, 15. September 2023, in Nürnberg statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

1. FC Nürnberg gegen SpVgg Greuther Fürth: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 6. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

1. FC Nürnberg gegen SpVgg Greuther Fürth: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Nürnberg startet am Freitag, 15. September 2023 , um 18.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff.



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

1. FC Nürnberg gegen SpVgg Greuther Fürth: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel 1. FC Nürnberg gegen SpVgg Greuther Fürth ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

(smr)