FC Schalke 04 gegen Holstein Kiel: 2. Bundesliga heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 4. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga trifft Schalke 04 auf Holstein Kiel. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Gelsenkirchen – Am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Holstein Kiel. Die Gastgeber streben die direkte Rückkehr in die Bundesliga an, mussten aber bereits zwei Niederlagen hinnehmen. Dennoch ist die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Reis in der Partie gegen Kiel.

FC Schalke 04 gegen Holstein Kiel: Wer holt sich den Sieg?

„Uns hat die Aggressivität gefehlt. Braunschweig hat uns vorgemacht, was uns eigentlich auszeichnet. Wir sind qualitativ eine gute Mannschaft, aber du musst Aggressivität zeigen, um Spiele zu gewinnen. Das ist die Erwartungshaltung, die ich habe“, sagte Schalke-Coach Reis vor der Partie gegen Kiel.

„Ich freue mich auf das Spiel, weil ich weiß, was wir leisten können. Das will ich aus dem Team herauskitzeln. Jede Mannschaft wird versuchen, uns mit allen Mitteln Paroli zu bieten. Ich bin überzeugt, dass wir am Freitag die Aggressivität abrufen“, so Reis weiter, der den zweiten Sieg der Saison will.

Kiel hofft auf eine Überraschung in Gelsenkirchen. „Wir fahren da mit totaler Vorfreude hin, werden von sehr vielen Kielern unterstützt & haben einfach Lust, diese Atmosphäre zu spüren und uns da zu beweisen“, sagte Cheftrainer Marcel Rapp vor dem Spiel beim FC Schalke 04.

Der FC Schalke 04 trifft auf Holstein Kiel. © IMAGO/RHR-FOTO

„Carl Johansson ist zu diesem Zeitpunkt der einzige Spieler, der für Freitag ausfällt. Bei Timo Becker muss man schauen, wie der Körper auf die Trainingseinheiten reagiert. Er wird aber auf jeden Fall im Kader stehen“, gibt Rapp Einblick in die Personalsituation seiner Mannschaft.

Das Spiel der 2. Bundesliga zwischen Schalke 04 und Holstein Kiel steigt am Freitag, 25. August 2023, um 18:30 Uhr in Gelsenkirchen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Schalke 04 gegen Holstein Kiel: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 4. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und Holstein Kiel wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

FC Schalke 04 gegen Holstein Kiel: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie FC Schalke 04 gegen Holstein Kiel wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Gelsenkirchen startet am Freitag, 25. August 2023 , um 18.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff.



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

FC Schalke 04 gegen Holstein Kiel: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel FC Schalke 04 gegen Holstein Kiel ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

(smr)