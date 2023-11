SC Freiburg gegen SC Paderborn jetzt live: So sehen Sie das DFB-Pokalspiel im TV und Stream

Der SC Freiburg in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals den SC Paderborn. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Freiburg – Die 2. Hauptrunde des DFB-Pokals steht an und der SC Freiburg empfängt in der heimischen Arena den SC Paderborn. Die Breisgauer sind klarer Favorit gegen den Zweitligisten, unterschätzen darf die Mannschaft von Cheftrainer Christian Streich den Gegner aber keinesfalls.

SC Freiburg gegen SC Paderborn: Wer kommt weiter?

„Natürlich hab ich mir das Leverkusen-Freiburg-Spiel angesehen. Aber mitnehmen für uns konnte ich daraus nicht. Nur, dass sie für alles eine Lösung finden. Sie haben Stabilität und Zusammenhalt - im ganzen Verein“, sagte Paderborn-Trainer Lukas Kwasniok auf der Pressekonferenz vor der Partie.

„Uns ist klar, dass wir Standard-Situationen vermeiden müssen. Einen Grifo in den Griff zu kriegen, wird eine schwere Aufgabe. Wir sind natürlich der klare Underdog in dem Spiel morgen. Dennoch werden wir versuchen, so lange wie möglich mitzuhalten oder vielleicht sogar für eine Überraschung zu sorgen“, so der Chefcoach weiter.

Freiburg-Trainer Streich weiß um die Schwere der Aufgabe: „Wir wissen, was auf uns zukommt. Letztes Jahr hatten wir Heimspiel gegen St. Pauli und haben bis zur letzten Sekunde gebraucht, um weiterzukommen. Über einen großen Kampf.“

Das Spiel der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal zwischen dem SC Freiburg und dem SC Paderborn steigt am Mittwoch, 1. November 2023, um 18 Uhr in Freiburg. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

SC Freiburg gegen SC Paderborn: DFB-Pokal live im Free-TV?

Das DFB-Pokalspiel zwischen dem SC Freiburg und dem SC Paderborn wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

SC Freiburg gegen SC Paderborn: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie SC Freiburg gegen SC Paderborn wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Freiburg startet am Mittwoch, 1. November 2023 , um 17.30 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 18 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

SC Freiburg gegen SC Paderborn: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das DFB-Pokalspiel zwischen dem SC Freiburg und dem SC Paderborn selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

