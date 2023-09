SV Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell SV Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Darmstadt – Der 4. Spieltag steht an in der Fußball-Bundesliga und Aufsteiger SV Darmstadt 98 ist noch immer ohne Punkt. In den ersten drei Partien gab es teils hohe Niederlagen, gegen die Borussia Mönchengladbach soll es nun aber mit einem Erfolg klappen. Die Gäste vom Niederrhein sind ebenfalls noch sieglos und benötigen auch dringend drei Zähler.

SV Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach: Wer holt sich den Sieg?

„Im Pokal gegen Gladbach vergangene Saison waren wir bereit, bis zum Ende eine sportliche Aggressivität auf den Platz zu bringen und dem Gegner kaum Luft zu lassen. Das war in dieser Woche nochmal Thema, diese Mentalität wieder an den Tag zu legen“, sagte Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz vor der Partie.

„Natürlich wollen wir gegen die Borussia gewinnen. Über die Favoritenrolle muss ich in dieser Saison an keinem Spieltag etwas sagen, aber wir wollen uns auch nicht kleiner machen und auch kein Mitleid. Wir wollen punkten. Wir haben in den bisherigen Spielen immer wieder gute Phasen gezeigt und diese Phasen wollen wir nun länger auf den Platz bringen“, so der Coach weiter.

In der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem SV Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach. © IMAGO/Gladys Chai von der Laage

„Ein Auswärtsspiel ist immer eine Herausforderung. Darmstadt spielt sehr physisch, investiert viel, darauf müssen wir uns einstellen. Der psychische Faktor spielt sicher eine Rolle, aber die Basis, um Punkte einzufahren, sind immer das Auftreten und die Leistung“, sagte Gladbach-Coach Gerardo Seoane.

Die Bundesliga-Partie zwischen Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach steigt am Sonntag, 17. September 2023, um 17.30 Uhr in Darmstadt. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

SV Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

SV Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 17. September 2023, um 17 Uhr mit den Vorberichten, um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

(smr)