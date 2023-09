Union Berlin gegen RB Leipzig: Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell Union Berlin gegen RB Leipzig. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Berlin – In der deutschen Fußball-Bundesliga steht der 3. Spieltag an und es kommt zu einem echten Top-Spiel in der Alten Försterei. Gastgeber Union Berlin empfängt RB Leipzig und will den Traumstart von drei Siegen in Serie perfekt machen. Leipzig-Coach Marco Rose und seine Mannschaft haben aber etwas dagegen und wollen die Punkte aus der Hauptstadt entführen.

Union Berlin gegen RB Leipzig: Wer holt sich den Sieg?

„Wir freuen uns auf die Herausforderung. Wir kennen die Zahlen der letzten Spiele und wollen natürlich gerne mal wieder drei Punkte an der Alten Försterei holen. Wir trauen uns das zu, wissen aber, wie heimstark sie sind. Union ist vor allem eine Mannschaft, die weiß, wie man Spiele gewinnt“, sagte Leipzig-Trainer Rose auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Union Berlin.

„Sie sind sehr gefährlich über Flanken und Kopfbälle. Das wird sicherlich ein Thema für uns sein. Sie spielen mit Dreierkette und zwei physisch starken Stürmern, die Tempo ins Spiel bringen und in der Box per Kopf da sind. Union hat eine sehr gute Kaderplanung und mit Spielern wie Robin Gosens wieder individuelle Qualität dazu geholt. In der Champions League dürfen sie gegen Real Madrid spielen, das freut mich für Köpenick und den Verein“, so Rose weiter

RB Leipzig ist zu Gast bei Union Berlin. © IMAGO/Sven Sonntag

Die Bundesliga-Partie zwischen Union Berlin und RB Leipzig steigt am Sonntag, 3. September 2023, um 17.30 Uhr in Berlin. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Union Berlin gegen RB Leipzig: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Union Berlin und RB Leipzig wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Union Berlin gegen RB Leipzig: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Union Berlin und RB Leipzig im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 3. September 2023, um 17 Uhr mit den Vorberichten, um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

