VfB Stuttgart gegen FC Augsburg heute live: Hier sehen Sie die Bundesliga im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Stuttgart – Das Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg steigt am Mittwoch, 20. Dezember 2023, um 20:30 Uhr in Stuttgart. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

VfB Stuttgart gegen FC Augsburg: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg wird nicht live im Free-TV übertragen .

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender Sat.1.

VfB Stuttgart gegen FC Augsburg: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie VfB Stuttgart gegen FC Augsburg wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

Die Partie VfB Stuttgart gegen FC Augsburg wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen. Der Countdown zum Spiel in Stuttgart startet am Mittwoch, 20. Dezember 2023, um 20.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten.

Um 20:30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

VfB Stuttgart gegen FC Augsburg: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

In der Fußball-Bundesliga steht der 16. Spieltag an und der VfB Stuttgart trifft auf den FC Augsburg. Nach der Niederlage beim FC Bayern München wollen die Schwaben wieder einen Sieg, um in der Spitzengruppe nicht den Anschluss zu verlieren. Die Augsburger dagegen schielen auf die nächsten Zähler für den Klassenerhalt.

VfB Stuttgart gegen FC Augsburg: Wer holt sich den Sieg?

„Gegen Dortmund hat die Mannschaft gezeigt, dass wir auch gegen Top-Gegner gut mithalten können. Direkt nach dem Spiel habe ich bereits mit den Jungs besprochen, was jetzt in der kurzen Vorbereitung auf Stuttgart wichtig ist“, sagte Augsburg-Trainer Jess Thorup auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim VfB.

Der VfB Stuttgart trifft auf den FC Augsburg. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

„Dass uns über 2500 Fans nach Stuttgart begleiten, bedeutet mir sehr viel. Für mich geht es um drei Punkte und die wollen wir den Fans zu Weihnachten schenken“, so der Coach weiter, der einen Plan hat gegen den Favoriten: „Stuttgart ist gut mit dem Ball - in diesem Aspekt sind sie ähnlich wie der BVB. Wir haben unseren Ansatz, wie wir den Gegner im Ballbesitz stören können. Gegen Dortmund hat es gut geklappt, aber der Fokus liegt auf unserem Spiel!