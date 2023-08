Viktoria Köln gegen Werder Bremen: DFB-Pokal live im TV und Stream

In der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals kommt es zum Duell zwischen Viktoria Köln und Werder Bremen. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Köln – Die Vorbereitung ist zu Ende und die Bundesligisten starten mit dem ersten Pflichtspiel in die neue Saison. Zunächst geht es im DFB-Pokal los, bevor der Startschuss in der Bundesliga fällt. Der SV Werder Bremen muss in der 1. Hauptrunde beim FC Viktoria Köln ran und geht als Favorit in die Partie gegen den Drittligisten.

Viktoria Köln gegen Werder Bremen: Wer kommt weiter im DFB-Pokal?

„Ich bin zufrieden mit der körperlichen Vorbereitung. Mit der Art und Weise, wie wir gearbeitet haben, bin ich zufrieden. Auch wenn wir in den nächsten Wochen noch ein paar Baustellen haben“, sagte Bremen-Cheftrainer Ole Werner auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim FC Viktoria Köln.

„Es ist sicherlich keine leichte Aufgabe. Wir wissen, was auf uns zukommt, sind aber gut vorbereitet. Es liegt an uns, unsere Qualität auf den Platz zu bringen und uns am Ende durchzusetzen“, so der Bremen-Coach weiter, der auf mehrere Spieler verzichten muss gegen Köln: „Mitchell Weiser und Marco Friedl werden wieder im Kader stehen. In der Startelf noch nicht. Keïta und Agu werden nicht dabei sein. Hinter Manuel #bom steht ein Fragezeichen.“

Das Pokalspiel zwischen Viktoria Köln gegen Werder Bremen steigt am Samstag, 12. August 2023, um 15.30 Uhr in Köln. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Viktoria Köln gegen Werder Bremen: DFB-Pokal live im Free-TV?

Das DFB-Pokalspiel zwischen Viktoria Köln gegen Werder Bremen wird nicht live im Free-TV übertrtagen .

im . Die TV-Rechte des DFB-Pokals teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und die Free-TV-Sender ARD und ZDF

Viktoria Köln gegen Werder Bremen: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Viktoria Köln gegen Werder Bremen wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Köln startet am Samstag, 12. August 2023 , um 15.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Viktoria Köln gegen Werder Bremen: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen Viktoria Köln und Werder Bremen selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

