Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Eintracht Frankfurt hat aktuell allen Grund zum Jubeln. Gegen Bremen soll der nächste Sieg in der Liga her. © O.Behrendt/imago

Am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga tritt Eintracht Frankfurt bei Werder Bremen an. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Bremen – Am Sonntag, 12. November, reist Eintracht Frankfurt zu Werder Bremen. Anpfiff ist um 17.30 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream sehen können.

Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt im Live-Stream übertragen.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

Rafael Borré vor Wiedersehen mit Eintracht Frankfurt

Nach ein paar Startschwierigkeiten ist die Mannschaft von Eintracht Frankfurt mittlerweile gut eingespielt. Aus den letzten fünf Spielen konnte das Team von Dino Toppmöller vier Siege und ein Unentschieden generieren und steht aktuell mit 17 Punkten auf Platz sieben der Tabelle.

Im Westerstadion werden die Spieler von Eintracht Frankfurt auf einen alten Bekannten treffen. Rafael Borré wurde am Deadline-Day noch an die Bremer ausgeliehen und fühlt sich in seiner neuen Heimat im Norden ziemlich wohl. Zwar hatte er erst einmal eine kurze Eingewöhnung gebraucht, am vergangenen Wochenende gegen den VfL Wolfsburg machte er aber sein bisher bestes Spiel in dieser Saison.

Kommt es gegen Eintracht Frankfurt für Keita zum Comeback?

Ob Robin Koch und Tuta dann wieder mit von der Partie sind, ist noch offen. Koch hatte im Training einen Schlag abbekommen und war kurzfristig nicht zum Conference-League-Spiel nach Helsinki gereist. Tuta, der sich gegen Union Berlin eine Prellung in der Schulter zugezogen hatte, reiste ebenfalls nicht mit in die finnische Hauptstadt.

Bei Werder Bremen könnte es aber zu einem Comeback kommen. Naby Keita, der in den vergangenen Wochen an einer Muskelverletzung laborierte, hat Chancen, gegen Eintracht Frankfurt eingesetzt zu werden. „Es kommt darauf an, wie er jetzt in dieser Woche vorankommt“, sagte Werder-Trainer Ole Werner gegenüber der Deichstube. (msb)