Streich-Verlängerung weltweit ein Thema

Teilen

Freiburgs Trainer Christian Streich hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten verlängert. © Tom Weller/dpa

SC Freiburgs Trainer Christian Streich gibt nicht viel darauf, dass sogar die US-amerikanische Tageszeitung „Washington Post“ über seine Vertragsverlängerung berichtet hat.

Freiburg - „Ich weiß nicht, vielleicht gab es nicht genug Meldungen, die wichtig waren“, sagte der 57 Jahre alte Coach. „Klar, die ganze Zeit werden Trainer nach kurzer Zeit rausgeschmissen. Vielleicht ist es dann mal eine Meldung wert, wenn ein Trainer ein paar Jahre länger bei einem Verein bleibt.“

Streichs Vertragsverlängerung war am Dienstag öffentlich gemacht worden. Er übernahm die Profis Ende 2011 in einer schwierigen Situation und führte sie am Saisonende noch zum Klassenverbleib. Nach einigen Aufs und Abs gehört der Verein in der Bundesliga mittlerweile zum erweiterten Kreis der Topclubs. Um gegen den italienischen Rekordmeister Turin weiterzukommen, benötigt der Sport-Club nach dem 0:1 im Hinspiel einen Sieg mit zwei Treffern Differenz. dpa