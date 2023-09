Streit mit seinem Trainer – kehrt Ex-Dortmunder Sancho zum BVB zurück?

Von: Jannek Ringen

Jadon Sancho ist derzeit bei Manchester United alles andere als glücklich. Jetzt kam es zu einer Konfrontation mit seinem Trainer.

Manchester – Aus der Bundesliga erinnern sich die Fans an Jadon Sancho als einen enormen Unterschiedsspieler, der dazu imstande ist, mit dem Gegner zu machen, was er will. Nach seinem Wechsel zurück in die englische Heimat geriet seine Karriere ins Stocken. Der neuste Negativhöhepunkt folgte an diesem Wochenende und könnte endgültig zum Ende seiner Zeit bei Manchester United führen.

Jadon Sancho Geboren: 25. März 2000 (Alter 23 Jahre), London, Großbritannien Bisherige Vereine: Manchester City, Borussia Dortmund, Manchester United Marktwert: 45 Millionen Euro

Der Stern von Sancho geht in Dortmund auf – und bei United wieder unter?

Borussia Dortmund verpflichtete den damals 17-jährigen Sancho im Jahr 2017 für knapp 20 Millionen Euro aus der Jugend von Manchester City. Unter unterschiedlichen Trainern bewies der junge Engländer seine Qualität. Beim BVB konnte er in 137 Pflichtspielen 50 Treffer erzielen und 64 weitere vorbereiten. Durch die starken Leistungen in Dortmund ist ganz Europa auf ihn aufmerksam geworden.

Es folgte im Jahr 2021 der Wechsel für 85 Millionen Euro zu Manchester United. Kurz zuvor war er einer der drei Fehlschützen bei der englischen Nationalmannschaft im EM-Finale gegen Italien. An seine überragende Zeit beim BVB konnte er bei den Red Devils nie wirklich anknüpfen. In 82 Spielen stehen zwölf Tore und sechs Vorlagen zu Buche. Deshalb ist er auch in der aktuellen Saison hintendran beim englischen Rekordmeister.

Aktuell herrscht dicke Luft zwischen Jadon Sancho und Erik ten Hag. © IMAGO / PA Images

Sancho wehrt sich gegen Kritik von Erik ten Hag

In den ersten drei Spielen der neuen Premier-League-Saison kam Sancho noch von der Bank. Vor dem Topspiel am Wochenende gegen den FC Arsenal wurde er aus dem Kader gestrichen. Auf Nachfrage erklärte United-Coach Erik ten Hag seine Nicht-Nominierung: „Aufgrund seiner Leistung im Training haben wir ihn nicht ausgewählt. Bei Manchester United muss man jeden Tag sein Niveau erreichen.“

Die Antwort von Sancho ließ nicht lange auf sich warten. Am selben Abend gab der Flügelspieler sein Statement zu den Aussagen von ten Hag ab und sorgte für ordentlich Zündstoff. „Bitte glaubt nicht alles, was ihr lest. Ich werde nicht erlauben, dass Leute Dinge sagen, die komplett unwahr sind. Ich habe mich diese Woche im Training sehr gut verhalten“, schrieb der 23-Jährige auf Twitter. „Ich glaube, es gibt andere Gründe für diese Angelegenheit, auf die ich nicht eingehen werde, ich bin schon lange der Sündenbock, was nicht fair ist!“, fügte er hinzu.

Hat Sancho noch eine Zukunft bei Manchester United? Rückkehr zum BVB?

Die deutlichen Worte des Engländers zeigen, dass etwas im Verhältnis zu seinem Trainer kaputt sein muss. Hat Sancho noch eine Zukunft bei Manchester United? Dies ist von außen schwierig zu beurteilen. „Alles, was ich tun will, ist mit einem Lächeln im Gesicht Fußball zu spielen und meiner Mannschaft zu helfen. Ich respektiere alle Entscheidungen, die der Trainerstab trifft, ich spiele mit fantastischen Spielern und bin dankbar dafür, dass ich das tun kann, denn ich weiß, dass es jede Woche eine Herausforderung ist“, sagte er zum Ende seines Statements.

Doch was passiert nun mit dem talentierten Engländer? Gut möglich, dass er seine Karriere bei einem anderen Club wieder in Gang bringen möchte. Schließlich ist er erst 23 Jahre alt. Ist Borussia Dortmund eine Option für Sancho? In Dortmund würde man ihn wahrscheinlich mit Kusshand nehmen, allerdings wird der Transfer finanziell schwierig zu realisieren sein. Sebastian Kehl und sein Team werden sicherlich auch schon den einen oder anderen Gedanken an ihn verschwendet haben. So oder so: Eine Sancho-Rückkehr wäre ohnhin erst im kommenden Winter möglich, die Sommer-Transferperiode endete am 1. September. (jari)