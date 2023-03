Profi-Fußballer haben höheres Risiko für Deutschlands Volkskrankheit Nummer eins

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Eine Studie liefert neue Erkenntnisse zum Risiko von Profi-Fußballern, an Deutschlands Volkskrankheit Nummer eins zu leiden.

München – In den vergangenen Jahren rückten sowohl im Fußball als auch in anderen Sportarten Erkrankungen des Gehirns bei langjährigen Profis in den Fokus. In verschiedenen Studien wurden die Auswirkungen von Erschütterungen des Gehirns auf die langfristige Gesundheit der ehemaligen Sportler und Sportlerinnen untersucht.

Im Fußball gilt der Fokus vor allem den Kopfbällen und der Frage, inwiefern diese eine spätere Erkrankung im Laufe des Lebens begünstigen.

Kopfbälle sollen Risiko einer Demenz-Erkrankung erhöhen

Eine Studie aus Schweden, die am 16. März 2023 im Fachmagazin Lancet Public Health veröffentlicht wurde, liefert nun weitere Erkenntnisse. In dieser wurden rund 6.000 ehemalige Profis aus Schwedens Erster Liga im Hinblick auf Krankheiten des Gehirns untersucht und deren Zahlen mit einer Gruppe aus der Bevölkerung verglichen.

Die Erkenntnis der Forschungsgruppe: Das Risiko von Fußballern, im Laufe des Lebens an Demenz zu erkranken, ist 1,6-mal höher als bei „normalen“ Menschen. Während beim Durchschnitt der Bevölkerung sechs Prozent an neurodegenerativen Erkrankungen leiden, entspricht der Anteil bei den ehemaligen Profis neun Prozent.

Eine Studie aus Schweden liefert neue Erkenntnisse zum Demenz-Risiko bei ehemaligen Fußballern. © IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

„Im Gegensatz zu Feldspielern köpfen Torhüter den Ball nur selten, sind aber während ihrer Fußballkarriere und vielleicht auch danach ähnlichen Umgebungen und Lebensgewohnheiten ausgesetzt“, führt Peter Ueda, einer der beteiligten Forscher, in der Studie aus. Man gehe davon aus, dass leichte Verletzungen des Gehirns, die durch die wiederholte Ausführung von Kopfbällen entstehen können, für den Umstand verantwortlich seien.

Allerdings merkt die Forschungsgruppe auch an, dass es nicht ganz klar sei, wie sich die Ergebnisse auf den heutigen Fußball übertragen lassen. Schließlich wurden im Rahmen der Studie Ex-Profis untersucht, die zwischen 1924 und 2019 in der höchsten schwedischen Spielklasse kickten. Dass der Sport in diesen knapp 100 Jahren eine Wandlung vollzog, steht außer Frage.

Die Ergebnisse der schwedischen Studie sind allerdings weniger alarmierend als die einer vergleichbaren Forschung aus Schottland aus dem Jahr 2019. Damals wurde ein 3,5-mal so hohes Risiko für ehemalige männliche Fußballer in Bezug auf neurodegenerative Erkrankungen, wozu Alzheimer und weitere Formen der Demenz zählen, festgestellt.

Deutsche Nationalmannschaft: Die Spieler mit den meisten WM-Einsätzen Fotostrecke ansehen

„Unsere Ergebnisse bestätigen, dass Profifußballer ein höheres Risiko für diese Krankheiten im Verlauf ihres Lebens haben, auch wenn wir ein nicht ganz so hohes Risiko festgestellt haben wie die Studie aus Schottland“, hält Ueda fest.

In Deutschland beschäftigt sich auch der DFB mit der Frage, inwiefern sich das Verletzungsrisiko durch Kopfbälle einschränken lässt. So wurden bereits im Januar 2021 Maßnahmen empfohlen, um das Risiko von Kopfverletzungen und deren Auswirkungen schon im Jugendbereich zu vermindern. Dazu zählen beispielsweise das Training mit Bällen mit geringerem Luftdruck oder isometrische Übungen zur Stärkung der Kopf- und Nackenmuskulatur.

Demenz ist in Deutschland die Volkskrankheit Nummer eins, im Jahr 2014 litten laut Deutscher Alzheimer Gesellschaft rund 1,5 Millionen Menschen darunter. Bis zum Jahr 2050 rechne man zudem mit einer Verdopplung der Zahl. (masc)