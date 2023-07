Deutschlands Superhirn: Erst 0,7er-Abi, dann komplexes Studium, jetzt Frauen-WM

Von: Alexander Kaindl

Deutschland startet in Kürze in die Weltmeisterschaft. Im DFB-Kader ist auch eine Frau, die einiges im Köpfchen hat.

Wyong - Deutschlands Fußball-Damen stehen vor der großen Herausforderung! Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland beginnt am 20. Juli. Der DFB-Tross hat sein Down-Under-Quartier bereits bezogen – frühzeitig, um sich an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen Titelverteidigerinnen: USA Rekordsiegerinnen: USA (vier Titel) Austragungsort: Australien und Neuseeland

Deutschlands Nationalspielerin Lena Lattwein (Nummer 14) beeindruckt mit ihren Leistungen nicht nur auf dem Fußballfeld. © Eibner / Schöning / Imago

Deutschlands Superhirn bei der Frauen-WM: Erst 0,7er-Abi, dann komplexes Studium

Am 24. Juli startet dann auch die Elf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in das Turnier. Ihr erster Gegner ist Marokko. Im Aufgebot wird auch ein wahres Superhirn sein: Nationalspielerin Lena Lattwein. Sie selbst spricht nicht gerne immer wieder darüber, aber die 23-Jährige ist und bleibt die Musterschülerin des deutschen Fußball-Nationalteams.

Neben ihrer Teilnahme an der WM für den VfL Wolfsburg absolviert sie derzeit ihren Master in Controlling, nachdem sie zuvor in Wirtschaftsmathematik ihren Bachelor machte – zwei durchaus komplexe Studiengänge. Ihr Abitur legte Lattwein einst in Illingen im Saarland ab – mit einem beeindruckenden Notenschnitt von 0,7 und der vollen Punktzahl von 900. Eine bemerkenswerte Leistung!

Deutschland startet gegen Marokko in die Frauen-WM – mit Superhirn Lena Lattwein

„Das Wort Streberin mag ich nicht“, erzählt Lattwein nun der Deutschen Presse-Agentur. Dennoch ist sie überzeugt, dass Sport und Bildung sehr gut miteinander vereinbar sind. Schießlich seien in beiden Bereichen ähnliche Eigenschaften entscheidend: „Disziplin, ein gewisser Ehrgeiz und Spaß an der Sache“, erklärt sie.

Doch wie gelingt es, Studium und Profifußball unter einen Hut zu bringen? Und vor allem: Wie erreicht man ein solch herausragendes Abitur? Lattwein betont, dass eine gute Selbstdisziplin und ein effektives Zeitmanagement, besonders im Leistungssport, unerlässlich sind. Doch sie ergänzt, dass sie die Schulzeit gerne mochte und ihr das Lernen leichtfiel. Zugegeben, nicht alle Fächer begeisterten sie gleichermaßen, Musik und Religion gehörten nicht zu ihren Favoriten. Großen Spaß hatte sie hingegen an Fächern wie Mathe, Latein, Geschichte und Chemie.

Lena Lattwein: Musterschülerin, Vize-Europameisterin und bald der WM-Titel?

Ihre internationale Fußball-Karriere hat sie inzwischen stark vorangetrieben: Die gebürtige Neunkirchenerin wurde im vergangenen Jahr Vize-Europameisterin mit den DFB-Frauen und steht nun vor ihrem 30. Länderspiel.

Zudem wurde sie in den DFB-Kader für die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland berufen. Auf die Frage, ob ein Abitur mit der Note 1 oder der WM-Titel wertvoller sei, zögert die Mittelfeldspielerin und betont, dass im Leben andere Dinge entscheidender seien. Dennoch bekennt sie: „Es ist cool, wenn man es hat. Beides.“

Lattweins Tipp für die Schule: Jeden Tag ein bisschen lernen

Für die Schulzeit hat sie einen wertvollen Tipp: Obwohl ihre Zeit am Schreibtisch durch die Trainingszeiten begrenzt war, wiederholte sie jeden Abend den Stoff der Fächer, die am folgenden Tag anstanden. So musste sie für Klassenarbeiten nie alles auf einmal lernen. Ob es das Geheimrezept für ein 0,7-Abi ist?

Deutsche Fußballfans werden bei der anstehenden Frauen-WM ebenfalls ein paar Mathe-Kenntnisse mitbringen müssen. Die Zeitverschiebung ist ein wenig kompliziert. (akl/dpa)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Alexander Kaindl sorgfältig überprüft.