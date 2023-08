Möglicher Nachfolger für Kolo Muani: Eintracht plant wohl spektakulären Transfer

Von: Sascha Mehr

Randal Kolo Muani könnte Eintracht Frankfurt noch verlassen. Für diesen Fall hat die SGE offenbar bereits einen Nachfolger im Visier.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt hat den Kader für die anstehende Saison bereits auf mehreren Positionen verstärkt. Durch die zahlreichen Neuzugänge konnten die Abgänge der beiden Leistungsträger Daichi Kamada (Lazio Rom) und Evan Ndicka (AS Rom) aufgefangen werden. Ziel der SGE ist es, auch in der kommenden Spielzeit um die internationalen Plätze mitzuspielen.

Eintracht Frankfurt treibt Kaderplanung voran

Sportvorstand Markus Krösche ist zudem noch nicht fertig mit Neuzugängen, weitere Spieler sollen in den nächsten Wochen verpflichtet werden. Bis zum 1. September hat der Sportchef Zeit, dann schließt das Transferfenster. In den kommenden drei Wochen wird es also wahrscheinlich weitere Verstärkung für den Kader von Cheftrainer Dino Toppmöller geben, aber auch mögliche Abgänge sind ein Thema.

Randal Kolo Muani ist besonders beim französischen Top-Klub Paris Saint-Germain sehr begehrt. Der Serienmeister würde den 24-Jährigen gerne unter Vertrag nehmen, müsste dafür aber 100 Millionen Euro zahlen. Diese Summe fordert Eintracht Frankfurt für den Senkrechtstarter der vergangenen Saison, der im letzten Sommer ablösefrei vom FC Nantes an den Main kam.

Für den Fall, dass Kolo Muani den Klub tatsächlich verlässt, hat Eintracht Frankfurt wohl einen möglichen Nachfolger an der Angel. Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky buhlt die SGE um Hugo Ekitike von PSG. Eine Verrechnung mit Kolo Muani wäre möglich.

Eintracht Frankfurt mit Interesse an Ekitike?

Offenbar will Eintracht Frankfurt den jungen Angreifer aber sogar unabhängig eines Kolo Muani-Abgangs holen, wie Sky berichtet. Günstig wäre der 21-Jährige, für den Paris Saint-Germain kürzlich erst 28,5 Millionen Euro an Stade Reims überwiesen hatte, allerdings nicht. Der Vertrag des Mittelstürmers in der französischen Hauptstadt läuft noch bis Sommer 2027.

Hugo Ekitike durchlief die Nachwuchsabteilung von Stade Reims und wurde dort zum Profi. Nach einer einjährigen Leihe zum dänischen Klub Vejle BK, gelang ihm in Frankreich der Durchbruch. Paris Saint-Germain lieh ihn zunächst eine Saison aus und verpflichtete ihn anschließend fest. Dennoch ist der Top-Klub wohl gesprächsbereit beim Thema Verkauf – wenn der Preis stimmt. (smr)