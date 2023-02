Stürmer Kevin Behrens verlängert bei Union Berlin

Unions Kevin Behrens (r) behauptet den Ball im Zweikampf vor dem Mainzer Stefan Bell (l). © Andreas Gora/dpa

Union Berlin hat einen weiteren Leistungsträger gebunden. Angreifer Kevin Behrens hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten über diese Saison hinaus verlängert, wie der Club mitteilte.

Berlin - „Sowohl der Trainer als auch die Mannschaft geben mir das Gefühl, für das Team wichtig zu sein, sodass ich nicht lange über meine Verlängerung nachdenken musste. Ich will den Weg mit Union weitergehen und bin überzeugt, dass wir noch viel vor uns haben“, sagte der 32 Jahre alte Behrens der Mitteilung zufolge. Wie üblich machten die Köpenicker keine Angaben über die Vertragslänge.

Der gebürtige Bremer spielt seit dem Sommer 2021 für die Eisernen. In den vergangenen Wochen traf er unter anderem zum Sieg in Bremen und gegen Wolfsburg im DFB-Pokal. Insgesamt erzielte er bisher sechs Bundesliga-Tore für Union. Fünf davon waren Führungstreffer, mit einem gelang ihm der Ausgleich. Geschäftsführer Oliver Ruhnert hob in der Mitteilung die körperliche Robustheit und Kopfballstärke des Stürmers hervor. dpa