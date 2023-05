Neuzugang fix: Eintracht bestätigt Verpflichtung von 30-Tore-Stürmer

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hat den nächsten Neuzugang bestätigt. Für die U21 kommt ein junges Stürmer-Juwel, der als Torjäger gilt.

Frankfurt - Bei Eintracht Frankfurt läuft die Kaderplanung für die neue Bundesligasaison auf Hochtouren. Doch nicht nur bei den Profis wird die Mannschaft verstärkt, auch die U21, derzeit in der Hessenliga aktiv, soll in der kommenden Saison mehr Qualität im Kader haben. Der nächste Schritt dazu ist gemacht, denn die SGE bestätigte die Verpflichtung eines jungen Torjägers.

Name Noel Futkeu Alter Schwarz-Weiss Essen Verein Eintracht Frankfurt Position Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt: Kaderplanung läuft

Eintracht Frankfurt holt Noel Futkeu. Der 20-Jährige wechselt zur Saison 2023/24 ablösefrei von Schwarz-Weiß Essen an den Main und soll bei der U21 für die nötigen Tore sorgen. Futkeu ist Top-Torjäger in der aktuellen Saison in der Oberliga Niederrhein. In 30 Einsätzen erzielte der Angreifer unglaubliche 30 Treffer und zeigt damit, dass er das Potenzial hat, sich auch oberhalb der fünften Liga durchzusetzen.

„Mit Noel Futkeu konnten wir einen der herausragenden Oberliga-Angreifer für uns gewinnen, der von zahlreichen Klubs umworben wurde. Schlussendlich hat er sich aber für die Eintracht und den von uns aufgezeigten Weg entschieden. Mit 20 Jahren bringt er großes Potenzial mit, in unserer U21 bekommt er die perfekte Plattform, um sich in den kommenden Jahren bestmöglich weiterzuentwickeln“, sagte Alexander Richter, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.

Noel Futkeu wechselt zu Eintracht Frankfurt. © sport/presse/foto Jens Dünhölt via www.imago-images.de

„Gleichzeitig wird er der Mannschaft mit seinen fußballerischen Fähigkeiten weiterhelfen. Wir sind uns sicher, dass Noel für uns nicht nur sportlich, sondern durch seine aufgeweckte, positive und selbstbewusste Art auch menschlich eine absolute Bereicherung sein wird“, so Richter weiter über den Neuzugang für die U21.

Eintracht Frankfurt: Torjäger kommt für U21

Noel Futkeu durchlief die Nachwuchsabteilungen von Schwarz-Weiß Essen und Rot-Weiss Essen, bevor es ihn im Sommer 2021 zum 1. FC Köln zog. Dort war er für die U21 in der Regionalliga West aktiv, verließ die Domstädter aber nach einer Saison bereits wieder und kehrte zu Schwarz-Weiß Essen zurück.

Nach seiner Fabelsaison in der Oberliga folgt zur Saison 2023/24 der Sprung an den Main, wo er womöglich wieder Regionalliga spielen könnte, falls Eintracht Frankfurt II den Aufstieg schafft. Bei der SGE erhält der Mittelstürmer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. (smr)