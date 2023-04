„Schneller als Usain Bolt“: Fans feiern VfB-Mitarbeiter für witziges Video

Von: Boris Manz

Torschütze Silas (r.) und Tanguy Coulibaly (2.v.r.) bejubeln den Ausgleichstreffer gegen Borussia Dortmund. Ein VfB-Mitarbeiter hielt den Jubel im Video fest. © VfB Stuttgart/Tiktok Screenshot/Michael Weber/Imago

Das Tor von Silas gegen Borussia Dortmund löste bei den Stuttgarter Fans großen Jubel aus. Auf TikTok wird anschließend ein VfB-Mitarbeiter gefeiert.

Stuttgart – Der VfB Stuttgart lebt: Das stellte die Mannschaft am Wochenende eindrucksvoll unter Beweis. Über 50 Minuten spielten die Stuttgarter gegen Borussia Dortmund in Unterzahl und kämpften sich trotz zweimaligen Rückstands wieder zurück. In buchstäblich letzter Sekunde traf Silas zum Ausgleich und sorgte nicht nur in der Cannstatter Kurve für Begeisterung. Ein VfB-Mitarbeiter machte mit seinem Handy ein Video des Treffers und wurde dafür auf TikTok gefeiert.

Name: Silas Katompa Mvumpa Geboren: 6. März 1998 (Alter: 24 Jahre) Größe: 1,89 Meter Verein: VfB Stuttgart Vertrag bis: 30. Juni 2026

Mitarbeiter vom VfB Stuttgart macht Video von Silas-Tor gegen Borussia Dortmund

Das Video, das auf der offiziellen TikTok-Seite des VfB Stuttgart geteilt wurde, zeigt aber nicht nur den Treffer selbst, sondern vor allem auch den anschließenden Torjubel. Im Anschluss an seinen Treffer sprintete Silas in Richtung Eckfahne und der VfB-Mitarbeiter direkt hinterher. Vorbei an Sicherheitsleuten und anderen Fotografen raste der Mann an der Cannstatter Kurve entlang, um den Gänsehaut-Moment vor die Linse zu bekommen.

Dieser VfB-Mitarbeiter machte das Video vom Ausgleichstreffer von Silas. © Hartenfelser/Imago

Die Fans auf TikTok feierten den Mitarbeiter anschließend für dessen Einsatz und insbesondere für den Sprint. „Schneller als Usain Bolt“, kommentierte ein User unter dem Beitrag. Andere empfahlen dem Mitarbeiter, sich vor den kommenden Spielen mit warmzulaufen, um sich bei dem Einsatz nicht zu verletzen. Der VfB reagierte auf die Kommentare mit einem Augenzwinkern und gab Entwarnung: „Alle Bänder noch dran und ganz.“

VfB Stuttgart bleibt unter Sebastian Hoeneß ungeschlagen und klettert in der Bundesliga

Die Freude der VfB-Spieler ist den Spielern im Video sichtlich anzumerken. Unter Sebastian Hoeneß hat die Mannschaft wieder in die Spur gefunden und blieb auch im dritten Spiel in Serie ungeschlagen. Die Mannschaft wirkt gerade offensiv wie ausgewechselt. Die Belohnung: Der VfB verlässt die Abstiegsränge und sendet das nächste Ausrufezeichen in Richtung Konkurrenz.

Nach Remis gegen Dortmund: VfB Stuttgart erwartet FC Augsburg in der Bundesliga

„Die Art und Weise kann etwas freisetzen“, sagte Sebastian Hoeneß im Anschluss bei Sky. Vielleicht auch etwas mehr Optimismus bei so manch einem Fan. Kurz vor dem Abpfiff verließen bereits einige VfB-Fans die Arena und verpassten so den Ausgleich. Im Anschluss schimpften einige Fans über das Verhalten.

Am Freitag (21. April) ist der VfB Stuttgart wieder im Einsatz. Beim FC Augsburg will die Hoeneß-Elf den Schwung aus dem Dortmund-Spiel mitnehmen und die nächsten Punkte im Abstiegskampf sammeln. (btfm)