Nur Maradona war jünger: Wunderkind debütiert in der WM-Quali gleich mit einem Assist

Von: Johannes Skiba

Teilen

Eines der größten Fußballtalente der Welt ist der Ecuadorianer Kendry Páez, der bei seinem Debüt fast so jung wie Diego Maradona war.

Quito – Die WM 2022 in Katar ist nicht mal seit einem Jahr beendet. Doch die WM-Qualifikationsphase für das Turnier 2026 in den USA, Kanada und Mexiko hat in Südamerika bereits jetzt begonnen. Die „Eliminatorias“, wie die WM-Qualifikation in Südamerika genannt wird, gilt wegen der Leistungsdichte und der besonderen Rahmenbedingungen als die schwerste und spektakulärste der Welt. Der erst 16-jährige Kendry Páez gab nun sein Debüt für Ecuador in diesem Wettbewerb und kürte sich damit gleichzeitig zum jüngsten Nationalspieler Ecuadors. In Südamerika war lediglich Diego Armando Maradona bei seinem Debüt in der argentinischen Nationalmannschaft jünger als Páez – und zwar genau einen Tag.

Ray Kendry Páez Andrade Geboren: 4. Mai 2007 (Alter 16 Jahre), Guayaquil, Ecuador Aktueller Vereine: Independiente del Valle (ab 07/2025 FC Chelsea) Position: Mittelfeld

Ecuadorianer Páez sammelt Rekorde

Beim Debüt von Kendry Páez ging es in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito gegen Uruguay. Nach dem Führungstreffer der „Urus“, die mittlerweile von Trainer-Ikone Marcelo Bielsa trainiert werden, sorgte Innenverteidiger Felix Torres mit gleich zwei Toren für den Heimsieg der Ecuadorianer. Den zweiten und entscheidenden Treffer bereitete Páez mit einer scharfen, flachen Hereingabe vor.

Nie war ein Fußballer in der WM-Qualifikation Südamerikas bei einer Torvorlage jünger als der quirlige und kreative zentrale Mittelfeldspieler. Dennoch steht Ecuador bei null Punkten in der Qualifikation, da das Team mit einem Minus von drei Zählern gestartet ist. In der vergangenen Qualifikationsrunde wurde mit Byron Castillo ein Spieler eingesetzt, der angeblich Kolumbianer ist. Dies hatte den Punkteabzug zur Folge. Da die WM 2026 aber erstmals mit 46 Mannschaften stattfindet, können sich bis zu sieben Nationen aus Südamerika für die Endrunde qualifizieren. Das ist Ecuador in jedem Fall zuzutrauen.

Kendry Páez ist indes schon im Teenageralter ein Mann für Rekorde. Bereits im Mai stellte er mit seinem Treffer bei der U20-Weltmeisterschaft in Argentinien einen Weltrekord auf. Kein Spieler war bei einem Torerfolg bei der U20-WM jünger. Páez war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 16 Jahre und 22 Tage alt und unterbot damit die 36 Jahre alte Bestmarke.

Kendry Páez ist eines der größten Talente der Welt. © Twitter/ Ecuador La Tri

Aus derselben Schule wie Caicedo, Eintracht Frankfurts Pacho und Co.

Páez wurde wie so viele hochtalentierte Spieler, die aus Ecuador gerade die Fußball-Welt erobern, bei Independiente del Valle ausgebildet – so wie beispielsweise der teuerste Mittelfeldspieler der Welt, Moisés Caicedo, oder Eintracht Frankfurts Willian Pacho. Anfang des Jahres debütierte der Youngster mit 15 Jahren in der Liga und konnte sich gleich bei seinem Debüt in die Torschützenliste eintragen.

Kendry Páez und Moisés Caicedo sind die Zukunft des südamerikanischen Fußballs. In ein paar Jahren werden beide neben der Nationalmannschaft auch beim FC Chelsea zusammen kicken. © Twitter/Ecuador La Tri

Der hochveranlagte Spieler landete in der Folge schnell auf der Liste der europäischen Klubelite. Der FC Chelsea, bei dem auch Caicedo spielt, sicherte sich vor einigen Monaten die Dienste von Páez. Der Ecuadorianer darf aber erst nach England wechseln, wenn er 18 Jahre alt ist. Daher steht der tatsächliche Wechsel erst im Juli 2025 an. Bis dahin darf sich Südamerika weiterhin wöchentlich an einem der größten Talente der Welt erfreuen und dabei zusehen, wie das Wunderkind auf Rekordjagd geht. (jsk)