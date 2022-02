Summerville wechselt nicht zum HSV: Das ist der Grund

Der Transfer zum HSV hat sich für das niederländische Mittelfeld-Juwel erledigt. Crysencio Summerville bleibt bei Leeds United. © MalcolmBryce/imago

Das niederländische Juwel wollte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt unbedingt in den Volkspark lotsen. Am Ende blieb es jedoch bei einem HSV-Transfergerücht.

Hamburg – Neue, hungrige Alternativen sollten für die kommende Rückrunde in den Volkspark transferiert werden. Einige Namen kursierten in den HSV-Transfergerüchten, wie zum Beispiel der Südkorea-Bomber Young-Wook Cho vom FC Seoul oder ganz am Ende eben der des Niederländers, Crysencio Summerville, von Leeds United. Am Ende der Transferperiode durften die Rothosen jetzt allerdings nur eine Neuverpflichtung bekannt geben. Für viele HSV-Anhänger ein sehr enttäuschender und auch bitterer Transferwinter und für den Hamburger SV, ein wahres Transfer-Desaster.

Woran der Wechsel vom niederländischen Mittelfeld-Juwel Crysencio Summerville genau gescheitert ist, verrät 24hamburg.de*.

Die Hanseaten verfolgt zudem das Verletzungspech der Hinrunde. HSV-Trainer Tim Walter hat mit seinem vorhandenen Kader jetzt eine Monster-Rückrunde vor der Brust, bei der der kleinste Fehler, den Aufstieg kosten könnte.