Suspendierung aufgehoben: Aubameyang kehrt in BVB-Kader zurück

Der gabunische Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang ist in de Kader von Borussia Dortmund zurückgekehrt. Das bestätigte Manager Michael Zorc.

Dortmund - Pierre-Emerick Aubameyang kehrt in den Kader von Borussia Dortmund zurück. Wie Sportmanager Michael Zorc bestätigte, wird die vor dem Bundesliga-Spiel in Stuttgart (1:2) ausgesprochene Suspendierung des BVB-Angreifers aufgehoben. Damit könnte der Torschützenkönig der vergangenen Saison in der Champions-League-Partie am Dienstag gegen Tottenham Hotspur (20.45 Uhr) wieder in der Startelf stehen. „Er hat sowohl am Freitag als auch am Samstag gut trainiert“, sagte Zorc dem Kicker .

Nach einem nicht genehmigten Videodreh mit seinem französischen Kumpel und Fußball-Freestyler Séan Garnier auf dem BVB-Trainingsgelände und diversen Verspätungen beim Training war Aubameyang vom Fußball-Bundesligisten für die Partie beim VfB kurzfristig aus dem Kader gestrichen worden. Dem Vernehmen nach wurde zudem eine Geldstrafe verhängt.

dpa