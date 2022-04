SV Heimstetten lehnt Türkgücü-Anfrage ab – Insolvenzklub spielt nächste Saison nicht im Sportpark

Von: Patrik Stäbler

Die Fans des SV Heimstetten müssen sich in der kommenden Saison nicht das Stadion mit Türkgücü München teilen. © Sven Leifer

Türkgücü München muss für die kommenden Regionalliga-Saison eine andere Spielstätte suchen. Vom SV Heimstetten bekamen die Perlacher eine Absage.

Heimstetten - Türkgücü München wird nächste Saison keine Heimspiele im ATS-Sportpark Heimstetten bestreiten. Eine entsprechende Anfrage des Noch-Drittligisten habe man abgelehnt, berichtet Magnus Harlander, Präsident des SV Heimstetten. Zwar sei das Angebot von Türkgücü „finanziell attraktiv“ gewesen, sagt der Klubchef mit Blick auf potenzielle Einnahmen durch Miete und Catering. Doch angesichts der Tatsache, dass der Sportpark ohnehin schon „aus allen Nähten platzt“, habe man den eigenen Mitgliedern den Vorzug geben wollen.

SVH-Boss wettert gegen Türkgücü: „Nicht das, was wir uns unter Amateursport vorstellen“

Wie berichtet sucht der Insolvenzklub aus Neuperlach, der nächste Saison in der Regionalliga antreten will, aktuell eine dafür taugliche Spielstätte. Der Grund: Im Grünwalder Stadion kann Türkgücü höchstens zwölf Heimpartien austragen. Daher fragte der Klub beim SVH an, ob er zehn Spiele in dessen ATS-Sportpark bestreiten darf – dort trat Türkgücü bereits in der Saison 2019/20 an. Die Erfahrungen von damals hätten aber gezeigt, „dass während der Spiele unsere komplette Anlage für fünf Stunden blockiert ist“, sagt Harlander. Und dies würde gerade mit Blick auf die 30 Fußballmannschaften des SVH zu noch mehr Engpässen führen.

Nebst diesem „Hauptgrund" habe aber auch das Auftreten der Münchner in der jüngeren Vergangenheit eine Rolle gespielt, sagt Harlander. „Was Türkgücü in den letzten zwei, drei Jahren gemacht hat, ist nicht das, was wir uns unter Amateursport vorstellen." So habe der finanziell angeschlagene Klub, der kürzlich den Spielbetrieb in der 3. Liga eingestellt hat, „mit Geld um sich geschmissen", kritisiert Harlander. „Und das hat die Erwartungen an Geldflüsse auf breiter Ebene in die Höhe getrieben, was für alle Vereine ein Problem darstellt." (Patrik Stäbler)