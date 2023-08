SV Oberachern gegen SC Freiburg: DFB-Pokal heute live im TV und Stream

In der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals kommt es zum Duell zwischen dem SV Oberachern und dem SC Freiburg. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Freiburg – Die Vorbereitung ist zu Ende und die Bundesligisten starten mit dem ersten Pflichtspiel in die neue Saison. Zunächst geht es im DFB-Pokal los, bevor der Startschuss in der Bundesliga fällt. Der SC Freiburg muss in der 1. Hauptrunde gegen den SV Oberachern ran und geht als großer Favorit in die Partie gegen den Oberligisten.

SV Oberachern gegen SC Freiburg: Wer kommt weiter?

„Wir nehmen Oberachern total ernst. Alles andere wäre dumm“, sagte Freiburg-Trainer Christian Streich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel im DFB-Pokal, der den Gegner keinesfalls unterschätzt: „Der Ablauf vor diesem Spiel ist 100 Prozent gleich, wie vor dem Spiel in Hoffenheim. Video, taktische Vorbereitung, 11-gegen-11. Alles genau gleich.“

Streich hofft auf eine schnelle Rückkehr des verletzten Günters. „Christian hat sich auf dem Platz gleich den Arm gradgezogen, der stand 90 Grad weg. Er hat zwei Platten drin, ist sofort operiert worden. Und bei der ersten Gelegenheit war er wieder auf dem Platz. Es sieht gut aus“, so der SCF-Coach, der sich auch zum Abgang von Noah Darvich äußerte: „Alles ok, Leben geht weiter. Schade. Aber was sollen wir machen? Wir tun immer alles. Aber irgendwo kommst du auch an Grenzen. Und dann passieren auch mal Dinge, wo du nicht so glücklich bist. Aber wir wünschen Noah alles Gute.“

Das Pokalspiel zwischen dem SV Oberachern und dem SC Freiburg steigt am Sonntag, 13. August 2023, um 15.30 Uhr in Freiburg. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

SV Oberachern gegen SC Freiburg: DFB-Pokal live im Free-TV?

Das DFB-Pokalspiel zwischen dem SV Oberachern und dem SC Freiburg wird nicht live im Free-TV übertrtagen .

im . Die TV-Rechte des DFB-Pokals teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und die Free-TV-Sender ARD und ZDF

SV Oberachern gegen SC Freiburg: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie SV Oberachern gegen SC Freiburg wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Freiburg startet am Sonntag, 13. August 2023 , um 15.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

SV Oberachern gegen SC Freiburg: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen dem SV Oberachern und dem SC Freiburg selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

