„Wer die Windeln wechselt“: Nationalspielerin Huth liefert sich kurioses Duell mit ihrer Frau

Von: Anna Liebelt

Vor einem Monat ist die deutsche Nationalspielerin Svenja Huth zum ersten Mal Mama geworden. Nun gibt sie Einblicke in ihre neue Rolle und zeigt, wie im Hause Huth die Aufgaben verteilt werden.

München – Über Social Media verkündete Nationalspielerin Svenja Huth vor rund einem Monat ihr Familienglück: Mit einem Post auf Instagram zeigte die frisch gebackene Mama neben Frau Laura die winzige Hand ihres Sohnes. Auf dem blauen Namenskettchen am Handgelenk des Buben zeichnet sich in Großbuchstaben der Name Emil ab. Freude pur bei der Profi-Sportlerin und ihrer Partnerin. Mit der Geburt gehen aber auch einige eher unangenehme Aufgaben einher. Zum Beispiel das Windelwechseln. Dafür haben die Huths jedoch eine ganz einfache Lösung gefunden.

Svenja Huth Geboren am: 25. Januar 1991 in Alzenau Profi-Stationen: 2007–2015 1. FFC Frankfurt, 2015–2019 1. FFC Turbine Potsdam, 2019–heute VfL Wolfsburg Spiele für den VfL Wolfsburg: 88 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft: 83

Nach Geburt von Sohn: DFB-Spielerin Svenja Huth liefert sich kurioses Duell mit ihrer Frau

Damit es bei Svenja Huth und ihrer Frau Laura in Sachen Windelwechseln nicht zu Streitereien kommt, liefern sich die beiden Mütter lieber ein kurioses Duell. Per Schick-Schnack-Schnuck entscheiden die frisch gebackenen Eltern, wer als Nächstes zum Wickeltisch schreiten darf. Die sonderbare Methode teilt die Spielerin des VfL Wolfsburg direkt im Anschluss in ihrer Story auf Instagram mit ihren Fans.

Wie es allerdings scheint, hat die Profi-Fußballerin in dieser Runde wohl kein Glück gehabt. Während ihre Frau Laura ein „Blatt“ anzeigt, zieht Svenja Huth lieber den „Stein“ und muss sich damit geschlagen geben. Ob die 32-Jährige dadurch schon ihr Los gezogen hat, oder ob die beiden – wie vielerorts üblich – erst nach drei gespielten Runden zur Entscheidung kommen, ist nicht bekannt. Sicher ist aber, dass Svenja Huth in ihrer neuen Rolle als Mutter voll aufgeht.

Nach dem Babyglück: Nationalspielerin Svenja Huth muss eigenes Kind adoptieren

Im Juli gab die deutsche Nationalspielerin bekannt, dass sie und ihre Frau Laura dank künstlicher Befruchtung ihr erstes Kind erwarten. Über Instagram hielt Svenja Huth ihre Fans in den folgenden Wochen und Monaten immer wieder mit kleinen Updates auf dem Laufenden, ehe der kleine Emil am 10. September das Licht der Welt erblickte. „Ein unglaublich schönes Gefühl“, verrät die frisch gebackene Mama in einem Interview mit Sky.

Der Weg bis dahin war jedoch nicht immer einfach für die 32-Jährige. In der ZDF-Doku „Born for this – Mehr als Fußball“ berichtet die Nationalspielerin offen über ihren Kinderwunsch: „Wir haben uns für die ROPA-Methode entschieden. Das bedeutet, dass mir Eizellen entnommen wurden, befruchtet wurden und dann letztlich bei Laura eingesetzt wurden und wir dementsprechend dann beide mit dem Kind verbunden sind“, erklärt Svenja Huth in der Dokumentation.

Familienglück bei Svenja und Laura Huth. Auf Instagram teilen die beiden frisch gebackenen Mamas ihr Leben mit dem kleinen Emil. Von entspannten Sonntagsspaziergängen bis hin zu kuriosen Duellen, wer als Nächstes die Windeln wechseln darf. © Svenja Huth/Instagram

Diese Methode ist in Deutschland allerdings verboten, weshalb das Paar die künstliche Befruchtung in Spanien durchführen ließ. Dort werden die beiden nach der Geburt rechtlich als Eltern auch gleich angesehen. Im Gegensatz zu Deutschland. Biologisch sind beide Eltern nun zwar die Mütter des kleinen Emil, doch da die Methode hierzulande nicht anerkannt wird, gilt Svenja Huth bis dato nicht als Erziehungsberechtigte des Buben. Bedeutet: Svenja Huth muss ihren Sohn demnächst adoptieren.

Auf Nationalspielerin Svenja Huth kommt nach der Geburt ihres Sohnes viel Bürokratie zu

Erst acht Wochen nach der Geburt könne sie einen entsprechenden Antrag stellen. Dafür muss sie jedoch einige Unterlagen vorweisen, unter anderem einen Drogentest, ein erweitertes Führungszeugnis sowie einen Gehaltsnachweis, berichtet die Bild. Damit sei es aber noch lange nicht getan. Der Vorgang kann bis zu zwei Jahre dauern. Eine enorme emotionale Belastung für Huth.

Von der schieren Menge an Bürokratie ablenken kann sich die Nationalspielerin bis dahin mit ihrer kleinen Familie, der der Fokus der 32-Jährigen gilt. Über etwaigen Schlafmangel kann sich Svenja Huth bisher nicht beschweren: „Ich muss sagen, er schläft ganz gut. Also von daher bin ich ganz zufrieden“, betont sie im Interview mit Sky.

Ihre sportlichen Leistungen bei den Wölfinnen und dem DFB-Team sieht die 32-Jährige durch den kleinen Emil auch nicht in Gefahr: „Ich glaube, das gibt mir sogar noch mehr Motivation im sportlichen Bereich!“ Für sie geht es am Sonntag, 22. Oktober, schon wieder auf den Platz. Dann trifft der VfL um 14 Uhr auf Ligakonkurrenten Hoffenheim.