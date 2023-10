DFB-Spielerinnen gehen auf Abstand zu Voss-Tecklenburg

Von: Korbinian Kothny

Die DFB-Damen stehen vor wichtigen Spielen in der Nations League. Doch die Abwesenheit von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg sorgt für Unruhe.

Frankfurt – Konferenzräume statt Fußballfelder. So könnte man den aktuellen Alltag von Martina Voss-Tecklenburg pointiert beschreiben. Die noch im Amt befindliche Bundestrainerin ist zwar nicht mehr krankgeschrieben, die anstehenden Länderspiele gegen Wales (Freitag) und Island (Dienstag) wird sie jedoch nicht leiten.

Martina Voss-Tecklenburg Geburtsdatum: 22. Dezember 1967 (Alter 55 Jahre) in Duisburg Bundestrainerin seit: November 2018 Vertrag beim DFB bis: EM 2025

Verwirrung um „MVT“ bei DFB und Spielerinnen

Die 55-Jährige befindet sich derzeit in einem vom DFB genehmigten Erholungsurlaub, den sie mit Vorträgen ausfüllt, wie bereits erwähnt. Eine Aufarbeitung des historischen WM-Ausscheidens hat jedoch noch nicht stattgefunden. Der DFB reagiert zunehmend ungerührt auf die Angelegenheit „MVT“ und teilte am Mittwoch mit, dass die Kommunikation mit der Bundestrainerin hauptsächlich über „anwaltliche Vertretung“ erfolgt.

Und nicht nur der Verband scheint sich von Voss-Tecklenburg zu distanzieren. Auch die Spielerinnen scheinen nicht mehr hinter der 55-Jährigen zu stehen. Lena Oberdorf machte den Anfang, als sie vor den Länderspielen sagte: „Ich hätte mir da durchaus was anderes gewünscht. Dass man sagt: Okay, wir klären erstmal, was bei der WM passiert ist – und danach in den Erholungsurlaub.“

Martina Voss-Tecklenburg gerät zunehmend in die Kritik. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

DFB-Spielerinnen wollen sich nicht ablenken lassen

Unterstützung sieht anders aus. Auch Linda Dallmann zog es am Mittwoch vor, Interimstrainer Horst Hrubesch zu loben, anstatt sich hinter Voss-Tecklenburg zu stellen. „Ich glaube schon, dass man der Mannschaft eine extreme Lockerheit angemerkt hat. Ich habe schon ein Gefühl von Neustart, auch persönlich. Ich bin froh, dass Horst in der Situation mit seinem Trainerteam für uns da ist“, sagte die Profispielerin des FC Bayern.

Die DFB-Damen wollen sich vor den wichtigen Spielen in der Nations League auf keinen Fall verunsichern lassen. „Wir als Team haben ganz andere Dinge, die uns im Kopf sind. Das ist Olympia. Wir haben gar nicht das Recht, uns in viele Dinge einzumischen“, fügte Dallmann hinzu.

Voss-Tecklenburg vor DFB-Aus? Gerüchte um Millionen-Abfindung

„Wir sind offen für alles. Schlussendlich müssen wir mit dem Trainer oder der Trainerin arbeiten, den oder die wir bekommen“, sagte auch Torhüterin Ann-Katrin Berger (33), die in Abwesenheit der Stammtorhüterin Merle Frohms (Gehirnerschütterung) gegen Wales im Tor stehen könnte.

Die Beziehung zwischen den Spielerinnen und dem Verband auf der einen Seite und Voss-Tecklenburg auf der anderen Seite scheint mittlerweile zerrüttet. Eine Rückkehr der Bundestrainerin unter diesen Bedingungen erscheint kaum vorstellbar, obwohl die 55-Jährige noch einen Vertrag beim DFB bis 2025 hat, der für den Verband zu einem großen Problem werden könnte. (kk)

