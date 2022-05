Ten Hag skeptisch zu Rangnick-Rat: „Ich analysiere selbst“

Erik ten Hag, neuer Trainer von Manchester United. © Manchester United Handout/PA Media/dpa

Erik ten Hag hat sich als neuer Trainer von Manchester United skeptisch zu Ratschlägen seines Vorgängers Ralf Rangnick über bis zu zehn Neuverpflichtungen für die kommende Saison geäußert.

Manchester - Er werde die endgültigen Entscheidungen treffen, sagte der Niederländer am Montag bei seiner Vorstellung in Manchester. „Ich analysiere selbst, ich beobachte und ich spreche mit vielen Leuten. Am Ende werde ich meine eigene Linie verfolgen“, erklärte der 52 Jahre alte Fußball-Lehrer.

Ten Hag hatte in dieser Saison Ajax Amsterdam zum Meistertitel in den Niederlanden geführt. Er löst den Deutschen Rangnick ab, der seit Dezember vorigen Jahres Interimscoach war. Der 63-Jährige war Ende April als Nationaltrainer Österreichs verpflichtet worden und hat am Montag sein Aufgebot für die ersten Länderspiele unter seiner Regie nominiert. Ob Rangnick daneben wie geplant als Berater bei Manchester United bleibt, wollte ten Hag nicht kommentieren. Es liege „am Verein“, dies zu entscheiden.

Manchester United hatte am Sonntag zum Abschluss der Premier League mit 0:1 bei Crystal Palace verloren. Als Sechster hat sich das Team für die Europa League qualifiziert. dpa