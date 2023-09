Modus, Stadion, Termin: Das müssen Sie zum EM-Finale 2024 in Deutschland wissen

Von: Korbinian Kothny

Am 14. Juli steigt das Finale der Fußball-EM 2024 in Deutschland. Das müssen sie zum Großereignis in der Bundesrepublik wissen.

München – Am 11. Juli 2021 um 23.14 Uhr Ortszeit war der Moment gekommen: Giorgio Chiellini hob die begehrte Henri-Delaunay-Trophäe in den englischen Nachthimmel. Italien hatte zuvor England in einem dramatischen EM-Finale im Elfmeterschießen besiegt.

Drei Jahre später, bei der EM 2024 in Deutschland, wird der nächste Fußball-Europameister der Herren ermittelt. Mehr als ein halbes Jahr vor dem Turnier wirft die EM-Endrunde bereits ihre Schatten voraus. Während die anderen europäischen Nationen noch um die EM-Qualifikation ringen, hat Gastgeber Deutschland kurz vor dem Großereignis im eigenen Land einen Trainerwechsel vollzogen. Julian Nagelsmann löst den erfolglosen Hansi Flick als Bundestrainer ab.

Europameisterschaft 2024 Austragungsort: Deutschland Teilnehmende Mannschaften: 24 Zeitraum: 14. Juni – 14. Juli

24 Nationen treten bei der EM an – Wer erreicht das Finale?

Wie schon bei der EM 2021 werden auch bei der kommenden Europameisterschaft wieder 24 Nationen antreten. In sechs Gruppen mit jeweils vier Teams kämpfen die Teilnehmer um den Einzug ins Achtelfinale. Am Ende der K.o.-Runde stehen die zwei besten Nationen des Turniers im EM-Finale gegenüber.

Im Olympiastadion Berlin wird der neue Europameister gesucht. © imago sportfotodienst

Weniger als ein Jahr vor dem Großereignis gelten die Fußball-Schwergewichte Frankreich und England als Top-Favoriten auf den Titel. Spanien, Portugal, Kroatien und auch Gastgeber Deutschland zählen zum erweiterten Favoritenkreis. Werden es die Favoriten ins EM-Finale schaffen, oder gibt es eine große Überraschung? Das EM-Finale findet am 14. Juli 2024 statt.

Datum Begegnung Sonntag, 14. Juli Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2

Wo wird das EM-Finale 2024 in Deutschland ausgetragen?

Wie schon bei der WM 2006 wird auch das Finale der EM 2024 in der Hauptstadt Deutschlands, Berlin, stattfinden. Im Olympiastadion, das 70.000 Zuschauer fasst, wird der nächste Fußball-Europameister ermittelt. Das Finale ist für 21 Uhr geplant.

Für die Europameisterschaft vergibt die UEFA übrigens eigene Namen an die Stadien. Dies liegt daran, dass in vielen Stadien Werbepartner die Namensrechte besitzen.

Datum Stadt Stadion UEFA-Name des Stadions Sonntag, 14. Juli, 21 Uhr Berlin Olympiastadion Berlin Olympiastadion Berlin

Der Gewinner des EM-Finales wird neuer Europameister. Sollte es nach 90 Minuten keinen Sieger geben, erfolgt eine zweimal fünfzehnminütige Verlängerung und falls danach immer noch kein Unentschieden aufgelöst ist, kommt es zum Elfmeterschießen.(kk)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Korbinian Kothny sorgfältig überprüft.