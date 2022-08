Champions League: Spielplan lässt auf sich warten, UEFA nennt neuen Termin

Von: Philipp Kuserau

Die Champions League startet im September. Inzwischen sind die Gruppen ausgelost, allerdings müssen die Fans noch auf den Spielplan warten.

Update vom 25. August, 21.40 Uhr: Die Gruppen der Champions League sind ausgelost! Jetzt stellt sich nur noch die Frage: Wann greifen die Mannschaften genau ins Spielgeschehen ein? Üblicherweise teilt die UEFA den Spielplan relativ schnell nach der Auslosung mit. 2022 ist das aber anders. Wie Borussia Dortmund auf seiner Vereinshomepage verkündete, müssen sich die Fans noch ein wenig gedulden: „Den Spielplan veröffentlicht die UEFA nicht wie bis 2019 üblich noch am Tag der Auslosung, sondern kündigt die Veröffentlichung bis spätestens Samstagabend (24 Uhr) an.“

Immerhin: Die Termine sind schon bekannt - an welchem der Tage die Mannschaften aber jeweils ran müssen, und vor allem, gegen wen es dann geht, aber eben noch nicht.

Champions League 2022/23: Die wichtigsten Termine im Überblick

Gruppenphase K.o.-Phase Auslosung 1. Spieltag: 6./7. September Achtelfinale: 14./15./21./22. Februar & 7./8./14./15. März 2023 Play-offs: 2. August 2022 2. Spieltag: 13./14. September Viertelfinale: 11./12. & 18./19. April 2023 Gruppenphase: 25. August 2022 3. Spieltag: 4./5. Oktober Halbfinale: 9./10. & 16./17. Mai 2023 Achtelfinale: 7. November 2022 4. Spieltag: 11./12. Oktober Finale: 10. Juni 2023 Viertel- und Halbfinale: 17. März 2023 5. Spieltag: 25./26. Oktober 6. Spieltag: 1./2. November

Champions League: Auslosung der Gruppenphase am 25. August

Erstmeldung vom 24. August, 12.32 Uhr: München - Die europäischen Top-Ligen haben ihren Betrieb bereits wieder aufgenommen. Damit kann es auch nicht mehr lange dauern, bis endlich wieder die Champions League startet. Wer ist qualifiziert, wann beginnt die Gruppenphase und welche weiteren Termine gilt es zu beachten? Alle Infos.

Wann und wo findet heute die Gruppen-Auslosung der Champions League statt?

Bereits am 25. August rollen die Loskugeln in Istanbul - dann werden die Gruppen für die Vorrunde der Königsklasse bestimmt. Die Auslosung (hier im Live-Ticker) beginnt um 18 Uhr.

Wo läuft die Gruppen-Auslosung der Champions League heute im TV und Stream?

Die Ziehung wird wie üblich bei Sky (Sky Sport News HD) im TV und Stream und bei DAZN (nur Live-Stream) zu sehen sein. Bei DAZN führen Christoph Stadtler und Sebastian Kneißl durch das Programm. Die UEFA wird zudem einen kostenlosen Live-Stream bei uefa.com bereitstellen.

Welche Mannschaften sind für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert?

29 der insgesamt 32 teilnehmenden Teams stehen bereits fest. Durch den Europa-League-Erfolg von Eintracht Frankfurt nehmen diesmal zum ersten Mal überhaupt sogar fünf Mannschaften aus der Bundesliga teil. Die weiteren deutschen Teams: FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen. Drei weitere Teilnehmer werden in den Playoffs am 24. August ermittelt. Alle Teams in der Übersicht:

Spanien: Real Madrid (Titelverteidiger), FC Barcelona, Atletico Madrid, FC Sevilla

Real Madrid (Titelverteidiger), FC Barcelona, Atletico Madrid, FC Sevilla England: Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, Tottenham Hotspur

Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, Tottenham Hotspur Deutschland: FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt

FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt Italien: AC Mailand, Inter Mailand, Juventus Turin, SSC Neapel

AC Mailand, Inter Mailand, Juventus Turin, SSC Neapel Frankreich: Paris Saint-Germain, Olympique Marseille

Paris Saint-Germain, Olympique Marseille Portugal: FC Porto, Sporting Lissabon

FC Porto, Sporting Lissabon Niederlande: Ajax Amsterdam

Ajax Amsterdam Österreich: FC Red Bull Salzburg

FC Red Bull Salzburg Belgien: FC Brügge

FC Brügge Schottland: Celtic Glasgow, Glasgow Rangers

Celtic Glasgow, Glasgow Rangers Ukraine: Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk Tschechien: Victoria Pilsen

Victoria Pilsen Israel: Maccabi Haifa

Maccabi Haifa Dänemark: FC Kopenhagen

FC Kopenhagen Kroatien: Dinamo Zagreb

Modus der Auslosung: Wie läuft die Ziehung der Gruppenphase in der Champions League ab?

Jedem der vier Lostöpfe werden jeweils acht Mannschaften zugelost. Champions-League-Sieger Real Madrid und Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt sind automatisch in Topf eins gesetzt. Die restlichen sechs Plätze von Topf eins werden mit den Meistern der jeweils besten sechs Ligen Europas aufgefüllt. Die weiteren drei Lostöpfe werden mit Berücksichtigung des Uefa-Rankings besetzt. Insgesamt werden acht Vorrunden-Gruppen je vier Teams ausgelost. Mannschaften aus demselben Verband dürfen wie üblich nicht derselben Gruppe zugelost werden.

Gruppen-Auslosung in der Champions League: Die vier Lostöpfe in der Übersicht

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 FC Bayern München RB Leipzig Borussia Dortmund Celtic Glasgow Eintracht Frankfurt FC Chelsea Inter Mailand FC Brügge Real Madrid FC Barcelona Red Bull Salzburg Victoria Pilsen Manchester City Juventus Turin Shakhtar Donetsk Maccabi Haifa AC Mailand Atlético Madrid SSC Neapel Olympique Marseille Paris Saint-Germain FC Sevilla Sporting Lissabon Dinamo Zagreb FC Porto Tottenham Hotspur Bayer 04 Leverkusen Glasgow Rangers Ajax Amsterdam FC Liverpool Olympique Marseille FC Kopenhagen

Wo und wann findet das Finale der Champions League statt?

Das Finale steigt am 10. Juni 2023 im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul.

Champions League 2022/23: Die wichtigsten Termine im Überblick

