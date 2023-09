Termine, Stadien, Modus: Alle Infos zum EM-Viertelfinale

Von: Marius Epp

Die Fußball-EM 2024 findet in Deutschland statt – für viele Fußballfans eine einmalige Gelegenheit. Hier gibt es alle Infos zum Viertelfinale.

München – Könnte das „Sommermärchen“, das während der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland seinen Ursprung fand, 18 Jahre später eine Wiederholung erleben? Es ist durchaus möglich, da die Europameisterschaft 2024 vom 14. Juni bis zum 14. Juli in Deutschland stattfindet. Angesichts der jüngsten Erfolge der deutschen Nationalmannschaft bei großen Turnieren wäre es an der Zeit, bei der Heim-EM ein weiteres deutsches Fußballmärchen zu schreiben.

Die letzte Europameisterschaft auf deutschem Boden wurde 1988 ausgetragen. Die EM 2024 stellt das 17. Großturnier dieser Art seit der ersten Europameisterschaft 1960 in Frankreich dar. Die EM 2021, die ursprünglich für 2020 angesetzt war, aber aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden musste, wurde zum 60-jährigen Jubiläum des Wettbewerbs in zehn europäischen Städten (einschließlich München) ausgetragen. Die Hauptstadt Bayerns wird also drei Jahre später erneut Gastgeber von EM-Spielen sein.

EM 2024: Wer spielt im Viertelfinale gegen wen?

Wer es in die Runde der letzten Acht schafft, hat zumindest einen größeren Fehlschlag vermieden. Langsam, aber stetig nähert sich das Turnier seinem Höhepunkt - der Kampf um den Titel geht in die entscheidende Phase. Die Viertelfinals finden am 5. und 6. Juli statt. Wer spielt wann gegen wen? Wir präsentieren Ihnen den Spielplan.

Datum Uhrzeit Stadion Begegnung 05. Juli 2024 noch nicht bekannt Stuttgart Arena, Stuttgart Sieger AF 3 - Sieger AF 1 05. Juli 2024 noch nicht bekannt Volksparkstadion, Hamburg Sieger AF 5 - Sieger AF 6 06. Juli 2024 noch nicht bekannt Olympiastadion, Berlin Sieger AF 7 - Sieger AF 8 06. Juli 2024 noch nicht bekannt Düsseldorf Arena, Düsseldorf Sieger AF 4 - Sieger AF 2

Wo und wann werden die Viertelfinalspiele der EM 2024 ausgetragen?

Die Viertelfinalbegegnungen der EM 2024 werden in Stuttgart, Hamburg, Berlin und Düsseldorf ausgetragen. Die genauen Spielzeiten sind noch nicht festgelegt. Für die Europameisterschaft erhalten die Stadien von der UEFA übrigens eigene Bezeichnungen. Dies liegt daran, dass viele Stadien Werbepartner haben, die die Namensrechte besitzen.

Datum Uhrzeit Stadion UEFA-Name des Stadions 05. Juli 2024 noch nicht bekannt MHPArena Stuttgart Arena, Stuttgart 05. Juli 2024 noch nicht bekannt Volksparkstadion Hamburg Volksparkstadion Hamburg 06. Juli 2024 noch nicht bekannt Olympiastadion Berlin Olympiastadion Berlin 06. Juli 2024 noch nicht bekannt Merkur Spiel-Arena Düsseldorf Arena, Düsseldorf

Die Gewinner der jeweiligen Spiele ziehen ins EM-Halbfinale ein. Sollte es nach 90 Minuten keinen Sieger geben, folgt eine zweimal fünfzehnminütige Verlängerung und falls danach immer noch kein Sieger feststeht, kommt es zum Elfmeterschießen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteur Marius Epp sorgfältig überprüft. (epp)