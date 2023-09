Termine, Stadien, Modus: Alle Infos zum Halbfinale der EM 2024

Von: Korbinian Kothny

Deutschland richtet zum zweiten Mal die Fußball-Europameisterschaft aus. Bis zum Halbfinale in München und Dortmund ist es noch ein weiter Weg.

München – Die EM 2024 markiert das vierte große Fußballereignis, das in Deutschland stattfindet. Nach den Weltmeisterschaften 1974 und 2006 wird Deutschland im kommenden Jahr zum zweiten Mal und erstmals seit 1988 die Europameisterschaft ausrichten. Obwohl ein Teil der EM-Spiele 2021 in München stattfand, wurde das Jubiläums-Turnier (60 Jahre) in zehn europäischen Städten ausgetragen.

Die EM 2024, die vom 14. Juni bis zum 14. Juli läuft, stellt das 17. Großturnier dieser Art seit der ersten Europameisterschaft 1960 in Frankreich dar. Die Nationalteams aus Frankreich und England gelten im kommenden Jahr als große Favoriten, vorausgesetzt sie qualifizieren sich. Deutschland als Gastgeber muss sich nicht mehr qualifizieren und kann der Auslosung am 2. Dezember in der Elbphilharmonie in Hamburg gelassen entgegensehen.

Deutschland stand 2016 das letzte Mal in einem EM-Halbfinale. © imago sportfotodienst

Wer spielt gegen wen im Halbfinale der EM 2024?

Nach der Gruppenphase, dem Achtel- und Viertelfinale verbleiben von den ursprünglich 24 teilnehmenden Teams noch vier Nationen im Kampf um die europäische Fußballkrone. Sollte die DFB-Auswahl es unter die Top vier schaffen, wäre das angesichts der aktuellen Krise ein großer Erfolg. Zuletzt erreichte Deutschland 2016 das Halbfinale einer EM. Die Halbfinals finden am 9. und 10. Juli statt. Wer spielt wann gegen wen? Wir präsentieren Ihnen den Spielplan.

Datum Begegnung Dienstag, 9. Juli Sieger Viertelfinale 1 – Sieger Viertelfinale 2 Mittwoch, 10. Juli Sieger Viertelfinale 3 – Sieger Viertelfinale 4

Wo werden die Halbfinalspiele der EM 2024 in Deutschland ausgetragen?

Die Halbfinalbegegnungen der EM 2024 finden in München und Düsseldorf statt. Die Spiele werden am Dienstag und Mittwoch um 21 Uhr MEZ angepfiffen. Für die Europameisterschaft erhalten die Stadien von der UEFA eigene Namen. Dies liegt daran, dass viele Stadien Werbepartner haben, die die Namensrechte besitzen.

Datum Stadt Stadion UEFA-Name des Stadions Dienstag, 9. Juli, 21 Uhr München Allianz Arena Munich Football Arena Mittwoch, 10. Juli, 21 Uhr Dortmund Signal Iduna Park BVB Stadion Dortmund

Die Gewinner der beiden Halbfinals ziehen ins EM-Finale ein. Sollte es nach 90 Minuten keinen Sieger geben, folgt eine zweimal fünfzehnminütige Verlängerung und falls danach immer noch ein Unentschieden besteht, kommt es zum Elfmeterschießen. (kk)

