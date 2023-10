BVB suspendiert deutsches Mega-Talent – und verweigert Aussage über den Grund

Von: Jannek Ringen

Paris Brunner gilt als eines der größten Talente im deutschen Fußball. Sein Klub Borussia Dortmund hat ihn aus unbekannten Gründen suspendiert.

Dortmund – Borussia Dortmund hat sich in den vergangenen Jahren den Ruf in Europa erarbeitet, dass der Verein eine gute Anlaufstelle für junge Talente ist, um groß herauszukommen. Beispiele wie Jadon Sancho, Erling Haaland oder Jude Bellingham bestätigen dies. BVB-Talent Paris Brunner sollte sich eigentlich in diese Liste einreihen, wurde jedoch suspendiert.

Paris Brunner Geboren: 15. Februar 2006 (Alter 17 Jahre) Verein: Borussia Dortmund Position: Stürmer

BVB suspendiert U17-Europameister Brunner

In dieser Woche gab Borussia Dortmund bekannt, dass Brunner „bis auf Weiteres nicht am Spielbetrieb des BVB teilnehmen wird“. Über die Gründe machte der Vizemeister der vergangenen Saison keine Angaben. „Der Verein hat mit der Veröffentlichung alles gesagt, was wir zu diesem Zeitpunkt sagen möchten. Aber es gab einen Vorfall, der uns zu dieser Maßnahme gezwungen hat“, kommentierte Trainer Edin Terzic den Vorfall.

In einem Video auf X (ehemals Twitter) ist zu sehen, wie der 17-Jährige das Trainingsgelände des BVB mit einigen Sachen in der Hand verlässt. Es schien so, als wenn er unerkannt bleiben wollte, was ihm jedoch nicht gelungen ist. Jetzt beginnt das große Rätselraten um den talentierten Nachwuchskicker des BVB.

Der BVB suspendiert Megatalent Paris Brunner aus unbekannten Gründen. © IMAGO / Patrick Ahlborn

Der BVB möchte Brunner schützen – keine Angabe von Gründen

Laut den Ruhr Nachrichten gilt das Megatalent zwar als hoch veranlagt, allerdings soll er auch einen schwierigen Charakter haben. Borussia Dortmund möchte keine Angaben zu den Hintergründen der Suspendierung machen, da Brunner erst 17 Jahre alt und damit noch minderjährig ist. Man wolle den Spieler schützen, heißt es.

Vereinssprecher Sven Westerschulze dazu auf der Pressekonferenz: „Dadurch, dass Paris noch minderjährig ist, haben wir eine Verantwortung dem Spieler gegenüber. Und dadurch, dass er ein 17-Jähriger ist, der in der medialen Wahrnehmung sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erfährt, war es uns wichtig, über eine Maßnahme selbst zu informieren, bevor es andere versuchen.“ Wie es mit Brunner weitergeht, ist noch nicht geklärt.

Brunner war auf dem Sprung in die Profi-Mannschaft

Bisher kannte die Karriere des jungen Brunners nur Hochs. Er galt als ein potenzieller Kandidat für den Sprung zu den Profis. „Er ist ein herausragend talentierter Spieler, der in der letzten Wochen sehr gut bei uns mittrainiert hat“, sagte Terzic im Zuge seiner Suspendierung. In der A-Jugend-Bundesliga erzielte er in dieser Saison zehn Tore in sieben Spielen.

Anfang Juni gewann Brunner mit der deutschen U17-Nationalmannschaft in Budapest die Europameisterschaft und wurde mit vier Treffern zum besten Torschützen des Turniers. Wenige Monate später erhielt er in seinem Jahrgang die Fritz-Walter-Medaille in Gold, die ihn als besten Jugendspieler in seinem Alter auszeichnete. Der 17-Jährige hatte eine vielversprechende Karriere vor sich, die jetzt wohl erstmal ins Stocken geraten ist. (jari)