DFB-Trainer Julian Nagelsmann wendet sich mit rührender Botschaft an Fans

Von: Anna Liebelt

Nach seiner Premiere als Bundestrainer findet sich Julian Nagelsmann langsam beim DFB ein. Einen Gänsehaut-Moment wird der neue Coach dabei wohl aber nicht so schnell vergessen.

Hartford – Vor seiner gelungenen Premiere als neuer Bundestrainer zeigte sich Julian Nagelsmann noch sichtlich nervös. Nicht aber wegen des bevorstehenden Testspiels gegen die USA. Wie die Sportschau berichtete, sorgte sich der Newcomer-Trainer viel mehr um seine Textsicherheit bei der Nationalhymne.

Name: Julian Nagelsmann Geboren am: 23. Juli 1987 in Landsberg am Lech Trainer-Stationen: 2008 FC Augsburg Jugend (Co-Trainer), 2008–2010 TSV 1860 München U17 (Co-Trainer), 2010–2011 TSG 1899 Hoffenheim U17 (Co-Trainer), 2011–2012 \tTSG 1899 Hoffenheim U17, 2012–2013 TSG 1899 Hoffenheim (Co-Trainer), 2013–2016 \tTSG 1899 Hoffenheim U19, 2016–2019 TSG 1899 Hoffenheim, 2019–2021 RB Leipzig, 2021–2023 FC Bayern München, seit 2023 Deutsche Nationalmannschaft

Auf seinen Einstand am Spielfeldrand des Patt & Whitney-Stadiums im amerikanischen Hartford hat sich Nagelsmann nach eigenen Aussagen daher besonders gut vorbereitet. „Nervös bin ich nicht. Ich habe die Hymne noch mal auswendig gelernt, damit sie sitzt. Aber ansonsten geht‘s gerade noch“, verkündete er schmunzelnd bei einer Pressekonferenz.

Und tatsächlich: Nagelsmann singt die Hymne fehlerfrei mit, was beim Bundestrainer auch nicht unbemerkt bleibt. Auf Instagram lässt er seine Fans an seinem persönlichen Gänsehaut-Moment teilhaben und schreibt: „Ein ganz besonderes Gefühl, die Hymne bei der Nationalmannschaft singen zu dürfen!“ Dazu beigetragen hat wohl aber auch der anschließende Sieg der DFB-Elf gegen die Amerikaner. Für Julian Nagelsmann ein „gelungener Auftakt“ der Länderspielphase. Den wird Nagelsmann wohl auch nicht so schnell vergessen.

Nette Worte findet der Bundestrainer in seinem Post nicht nur über die Nationalhymne. Auch die kämpferische Mannschaftsleistung bleibt von Nagelsmann nicht unkommentiert.

Fehlerfrei sang der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann die Nationalhymne beim Testspiel der DFB-Elf gegen die USA. Das sorgte bei dem 36-Jährigen für einen Gänsehaut-Moment. © IMAGO/Marc Schueler

Bundestrainer Julian Nagelmann mit Lob an seine Mannschaft

Laut dem Newcomer-Trainer habe seine National-Elf trotz des Rückstands Ruhe bewahrt und die Kontrolle behalten, lobt er, und spielt damit auf die „nötige Gier“ und das „sehr präsente Gegenpressing“ seiner Mannschaft an. Fußballerisch ist der Bundestrainer also vorerst zufrieden mit seiner Elf, die laut ihm ein starkes Spiel absolviert hat.

Seinen Gänsehaut-Moment wird Nagelsmann ab sofort wohl noch öfter erleben. Die nächste Gelegenheit bietet sich dem 36-Jährigen schon in der Nacht zum Mittwoch (18. Oktober). Dann trifft das DFB-Team in einem Testspiel auf amerikanischem Boden auf Mexiko. Mit Julian Nagelsmann als Trainer kommen dabei auch einige Neuerungen auf die Nationalspieler zu. So etwa die Rückkehr des Dortmunders Mats Hummels, der es nach über zwei Jahren wieder zurück in den Kader geschafft hat.