„Hat nicht mehr so brilliert“: Matthäus sieht Müller-Entscheidung skeptisch

Von: Philipp Kessler

Einst Leistungsträger, nun ambitionierter Helfer: Thomas Müller möchte im DFB-Team und beim FC Bayern weiter Gas geben. Doch er ist nicht mehr unumstritten.

Doha/München – Die Bayern bereiten sich gerade in Katar auf die Rückrunde vor – und doch drehte sich am Montag in Doha alles nur um die Nationalmannschaft. Der Grund: Thomas Müller (33). Der Weltmeister von 2014 machte klar, dass er dem DFB weiterhin zur Verfügung stehen werde. Obwohl er nach dem peinlichen WM-Aus in einem emotionalen TV-Interview seinen Rücktritt angedeutet hatte.

„Nach dem Spiel gegen Costa Rica war ich sehr emotional“, erklärte Müller seine damaligen Worte. Er habe sich nach dem Turnier Gedanken gemacht, auch mit Bundestrainer Hansi Flick (57) sei er in gutem Austausch gewesen.

Name: Thomas Müller Geburtsdatum: 13. September 1989 (33 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2024) Position: Hängende Spitze Marktwert: 18 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Thomas Müller weiter im DFB-Team: „Solange ich Profifußballer bin, werde ich der Nationalmannschaft immer zur Verfügung stehen“

Müllers Entschluss? „Solange ich Profifußballer bin, werde ich der Nationalmannschaft immer zur Verfügung stehen, wenn ich gebraucht werde. Ich bin absolut zur Stelle, wenn mich der Trainer braucht“, betonte der Angreifer. „Das Wann, das Ob und das Wie – das muss natürlich der Bundestrainer entscheiden.“

Er wolle seine Karriere im Nationaltrikot aber nicht „künstlich“ stoppen. „Den Gedanken, zurückzutreten, obwohl der Trainer vielleicht sagt, dass er mich in irgendeiner Rolle bräuchte, fühle ich einfach nicht.“

Lothar Matthäus beäugt die Entscheidung von Thomas Müller mit Skepsis. © IMAGO / Ulmer/Teamfoto

DFB kann weiter auf Müller bauen - Matthäus spricht über Verdienst und Konkurrenzkampf

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (61/150 Einsätze) hat Müllers Aussagen in den Alpen Österreichs mitbekommen. „Seine Entscheidung kommt für mich überraschend, weil ich gedacht habe, er fokussiert sich in den nächsten drei bis fünf Jahren nur auf den FC Bayern. Aber ich freue mich für Thomas, dass er nach wie vor den Ehrgeiz hat, auch noch für die Nationalmannschaft zu spielen“, sagte der Sky-Experte der tz: „Wenn er sich das zutraut und seine Leistung bringt, dann bitte gerne. Die EM 2024 im eigenen Land ist natürlich auch eine Motivation. Ich würde mich freuen, wenn er dann mit der Europameisterschaft den einzigen großen Titel holt, den er noch nicht gewonnen hat.“

Ob Müller, dessen Vertrag bei Bayern 2024 endet, bei der EM noch dabei ist, ließ er offen. Das Turnier in zwei Jahren formulierte der 121-malige Nationalspieler nicht als konkretes, aber als mögliches Ziel: „Warum nicht?“ Vorausgesetzt, der Bundestrainer ruft…

Thomas Müller spielt weiter für Deutschland: Matthäus mit Rat an Kumpel Flick

„Wenn Thomas zur Verfügung steht, wird der Bundestrainer auf ihn bauen“, so Lothar. „Ich kenne Hansi. Natürlich setzt er auf junge Spieler. Aber Thomas Müller genießt aufgrund seiner Erfolge, Erfahrung und Art und Weise nach wie vor großes Vertrauen.“

Müller ist zwar nach wie vor Führungsspieler, doch gerade auf seiner Idealposition tummelt sich jede Menge Qualität, sagt Matthäus: „Der Konkurrenzkampf ist auf der hängenden Position hinter dem Neuner mit Jamal Musiala, Florian Wirtz und Kai Havertz sehr groß. Ich bin der Meinung, dass Hansi Flick immer mit einer Nummer neun spielen muss. Dann fällt aber eine Position in der Offensive für einen der vier genannten Spieler weg.“

Thomas Müller weiter mit DFB-Absichten - Jedoch „brilliert er nicht mehr so“

Leistungstechnisch hält Matthäus Müller nicht mehr für unumstritten: „Aus meiner Sicht war Thomas mit der Doppelbelastung, die er in letzten eineinhalb Jahren hatte, im Verein nicht mehr so präsent wie davor. Er hat auch aufgrund seiner Position in beiden Systemen – bei Bayern ohne Robert Lewandowski und bei der Nationalmannschaft – nicht mehr so brilliert.“

Apropos: Nach tz-Informationen sind sich die FCB-Verantwortlichen bewusst, dass Müller auch im Münchner Offensivensemble nicht mehr unantastbar ist. Trainer Julian Nagelsmann: „Thomas ist fest in meinen Gedanken. Es wird aber nicht eine fixe Elf geben.“