Thomas Müller nie wieder im DFB-Trikot? „Stachel sitzt tiefer als sonst“

Von: Florian Schimak

Thomas Müller deutete nach dem vorzeitigen WM-Aus der DFB-Elf kurz nach dem Schlusspfiff seinen Rücktritt an. Offenbar hat er noch immer keine Entscheidung getroffen.

München – Wie geht‘s weiter für Thomas Müller beim DFB-Team? Wenige Minuten nach dem bitteren Aus bei der WM 2022 deutete der Offensivspieler des FC Bayern seinen Rücktritt an. Einige Tage später hat sich der 33-Jährige nun per Social Media noch einmal gemeldet.

Name: Thomas Müller Geburtstag: 13. September 1989 (33 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2023) Position: Hängende Spitze Länderspiele (Tore): 121 (44)

Thomas Müller im DFB-Team: Bayern-Star lässt seine Zukunft kurz nach WM-Aus offen

„Es ist eine absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, wie es weitergeht“, sagte ein sichtlich konsternierter und schwer enttäuschter Müller am Donnerstagabend noch auf dem Rasen des Al-Bayt Stadium in Al Khor. Die deutsche Nationalmannschaft war kurz zuvor bei der WM in der Vorrunde ausgeschieden. Bereits zum zweiten Mal in Folge.

Klar, dass sich Müller nun Gedanken über seine Zukunft im DFB-Dress macht. „Falls es das letzte Spiel für Deutschland für mich war, möchte ich noch einmal ein paar Worte an die deutschen Fans richten“, wandte sich der Ur-Bayern an die Anhänger: „Es war ein enormer Genuss, liebe Leute. Vielen Dank!“

Zukunft ungewiss: Läuft Thomas Müller nochmal für Deutschland auf?

Thomas Müller nie wieder im DFB-Trikot? „Stachel sitzt tiefer als sonst“

Und weiter: „Ich habe in jedem Spiel versucht, mein Herz auf dem Platz zu lassen. Manchmal gab‘s Freudentränen durch meine Aktionen, manchmal hatte man Schmerzen im Gesicht. Ich hab‘s mit Liebe getan, da könnt‘ ihr sicher sein“, um dann hinterher zu schieben: „Alles Weitere muss ich jetzt erstmal sehen.“

Nun, knapp drei Tage nach dem bitteren Rückschlag, hat sich Müller bei Instagram noch einmal geäußert und sein Innenleben in Worte gefasst. „Der Stachel sitzt brutal tief, gefühlt tiefer als sonst“, beginnt der Bayern-Star seinen emotionalen Post. „Es war ein Wellenbad der Gefühle“, fasst Müller die Gefühlslage während des Wüstenturniers zusammen: „Vorfreude, Ehrgeiz, Politik, Ablehnung, Start-Niederlage, Hoffnung und Anerkennung nach Spiel 2, dann mit unserem ersten Turniersieg zeitgleich das Ausscheiden und damit die Vollkatastrophe.“

Thomas Müller: Rücktritt im DFB-Team? Weltmeister-Kollege ist „sich sicher“

Ob er weiter für das DFB-Team auflaufen will, ließ Müller aber offen und äußerte sich kryptisch. „Es ist undurchsichtiger als sonst, es gibt mehr Widersprüche. Es ist bei dieser WM schwieriger, das Erlebte zu filtern und richtig zu deuten. Wie sind die Leistungen und Ergebnisse einzuschätzen?“, so der 121-fache Nationalspieler: „Die große Frage im Leben: Woran hat’s gelegen? Ich werde trotz aller Erfahrung mit großen Erfolgen und auch krachenden Niederlagen diesmal etwas Zeit brauchen, um alles einordnen zu können.“

Zum Abschluss bedankte sich Müller noch: „Ein großes Danke geht an alle, die uns als Team und mich persönlich in den letzten Wochen unterstützt haben – auch in schwierigen Momenten!“

Hört Thomas Müller auf? ZDF-Experten uneinig

Diese Worte lassen natürlich viel Raum für Interpretationen. Es bleibt fraglich, ob Müller noch einmal im DFB-Trikot auflaufen wird. Offenbar weiß es der Weltmeister von 2014 selbst noch nicht, ob es für ihn bis zum EM 2024, die im eigenen Land stattfindet, weitergeht. Weltmeister-Kollege Christoph Kramer hingegen ist sich sicher, wie sich Müller entscheiden wird. Der ZDF-Experte legte sich am Sonntagnachmittag fest. Per Mertesacker, ebenfalls WM-Held von 2014, ist dahingehend aber anderer Meinung.

Man darf gespannt sein, welcher Experte am Ende Recht behält. (smk)