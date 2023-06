U21-EM: Deutschland gegen England im Live-Ticker – Deutschland scheidet erschreckend schwach aus

Von: Johannes Skiba

Teilen

Deutschland trifft bei der U21-EM in Georgien im letzten Gruppenspiel auf England und hofft auf Schützenhilfe von Israel. Wir berichten im Live-Ticker.

U21-EM: Deutschland gegen England (Mi. 18 Uhr)

Deutschland gegen England (Mi. 18 Uhr) Deutschland chancenlos gegen England

gegen England England begeister t in der ersten Hälfte mit spektakulärem Offensivfußball.

t in der ersten Hälfte mit spektakulärem Offensivfußball. Live-Ticker der Partie Deutschland gegen England wird fortlaufend aktualisiert.

Fazit: Deutschland scheidet bei der U21-EM in Georgien sang- und klanglos aus. Gegen England zeigt sich di Salvos Mannschaft gegen Englands Offensivakteure heillos überfordert. Das 0:2 zur Halbzeit war noch glücklich. Dass England in der zweiten Halbzeit deutlich Kräfte sparte, ist der einzige Grund, weshalb Deutschland nicht komplett untergeht. Dazu gibt sich das Team in der zweiten Hälfte auf, resigniert und akzeptiert das Ausscheiden erschreckend früh - trotz der deutlich höheren Qualität der Engländer. Zu keinem Zeitpunkt kann Deutschland auch nur ansatzweise mithalten. Der K.O. in der Gruppe mit Israel und Tschechien ist ein Armutszeugnis des deutschen Fußballs.

England - Deutschland: 2:0 (2:0)

England: Trafford - Thomas, Branthwaite, Cresswell, Johnson (Aarons, 59.) - Skipp, Ramsey (C) (Smith Rowe, 59.), Elliott, Madueke (Garner, 59.) - Palmer, Archer (Gordon, 70.) Deutschland: Atubolu - Vagnoman (Fischer, 13.), Dardai, Bisseck (C), Matriciani (Netz, 46.)- Krauß, Keitel (Becker, 81.), Stiller - Schade, Weißhaupt (Alidou, 68.), Weiper (Ngankam, 68.) Tore: 2:0 Elliott (21.), 1:0 Archer (4.),

Ist der deutsche Fußball am Boden? Bei der U21-EM ist Deutschland gegen England vollkommen chancenlos. © imago/Meusel

90. + 3 Minute: Abpfiff in Batumi. Deutschland verliert mit 0:2 gegen England.

90. + 2 Minute: Nochmal ein Abschluss. Ngankam köpft eine Flanke auf Trafford.

90. Minute: Sehr starke Aktion von Deutschland. Ngankam mit einem tollen Dribbling. Der Herthaner legt den Ball zurück auf Becker, der den Ball kurz mitnimmt und abzieht. Skipp wirft sich in den Schuss und Torwart Trafford wehrt den Ball stark ab.

87. Minute: „Oh wie ist das schön“, halt es durch das Stadion. Immerhin haben die mitgereisten Fans ihren Humor nicht verloren. Und gleich darauf mal eine sehenswerte Aktion von Alidou und ein Torschuss von Stiller.

84. Minute: Parallel geht Israel gegen Tschechien mit 1:0 in Führung. Damit ist neben dem Ausscheiden auch der letzte Tabellenplatz in der schwachen Gruppe für Deutschland so gut wie sicher.

82. Minute: Becker kommt für Keitel.

81. Minute: Stiller schießt zumindest in Richtung des Tores. Verfehlt sein Ziel um etwa drei Meter - ein Sinnbild.

80. Minute: Deutschland kann von Glück reden, dass England in den zweiten 45 Minuten das Ergebnis lediglich verwaltet und offenbar Kräfte für das Achtelfinale sparen möchte. Nun ein Freistoß für Deutschland aus guter Position. Ein erster Abschluss aufs Tor könnte folgen.

77. Minute: Noch immer hat Deutschland in der zweiten Hälfte keinen Schuss abgeben. Die U21 hat sich ergeben und das Ausscheiden akzeptiert.

75. Minute: Während das Spiel nur noch vor sich hinplätschert, ist Engalnd-Coach Carsley nicht zufrieden mit dem Schiedsrichter und gibt diesem das auch deutlich zu verstehen. Es folgt die Gelbe Karte für den Trainer.

72. Minute: Deutschland kann den Ball in der zweiten Hälfte nie länger als zehn Sekunden halten. Die Luft ist komplett raus.

70. Minute: Auch England wechselt. Archer wird für Gordon von Newcastle United ausgewechselt. Kein Grund zum Durchatmen für die deutsche Abwehr.

68. Minute: Der deutsche Auftritt wirkt abwesend. Das Ausscheiden scheint für die Spieler bereits festzustehen. Es findet kein Aufbäumen statt. Jetzt nochmal zwei Wechsel. Ngankam und Alidou kommen für Weiper und Weißhaupt, die in der zweiten Halbzeit beide gefühlt keinen Ballkontakt hatten.

65. Minute: Immerhin lässt die deutsche U21 nun kaum Chancen zu, hat aber auch Glück. Eine Flanke springt an den ausgestreckten Arm von Krauß. Der Schiri hat es nicht gesehen. Den VAR gibt es erst ab dem Achtelfinale. Der klare Elfmeter wird nicht gepfiffen.

60. Minute: Nun Arsenals Emile Smith Rowe für Kapitän Ramsey in der Partie. Die Qualität des englischen Kaders ist groß. Außerdem Norwichs Aarons für Johnson sowie Garner für Madueke im Spiel.

58. Minute: England lässt den Ball weiter seelenruhig durch die eigenen Reihen laufen. Deutschland möchte nichts riskieren und steht nun deutlich tiefer. Es geht nun offenbar darum, den Schaden möglichst gering zu halten.

54. Minute: Nun aber der erste Abschluss der zweiten 45 Minuten. Ein Pass in den Rückraum auf Elliott überrascht die deutsche Hintermannschaft komplett. Der Torschütze zum 2:0 zieht ab, doch Atubolu lenkt den Ball über das Tor. Die Standradsituation bleibt ungefährlich.

51. Minute: Die Anfangsphase der zweiten Spielhälfte verläuft deutlich unaufgeregter. England hat seinen Vollgasfußball ein, zwei Gänge zurückgeschaltet.

49. Minute: England beginnt mit langen Ballbesitzphasen. Die Sicherheit des Teams ist fast schon beeindruckend. Deutschland wirkt in den ersten Minuten aber etwas gefestigter.

46. Minute: Die zweite Halbzeit beginnt. Luca Netz ist nun für Henning Matriciani in der Partie.

Live-Ticker U21-EM: Deutschland gegen England überfordert

Halbzeit: Die deutsche U21 kommt nicht ins Spiel und ist hoffnungslos überfordert. Die 2:0-Führung der Engländer ist sogar noch glücklich. Neben des furiosen Angriffs der jungen Engländer wirkt die deutsche Offensive fast eingeschüchtert. Einige gute Aktionen von Deutschland gegen die etwas anfällige englische Abwehr, können di Salvos Jungs zu keinem Zeitpunkt effektiv zu Ende spielen. Defensiv bereiten vor allem die Geschwindigkeits-Nachteile auch für die zweite Halbzeit große Sorgen. Nach diesen 45 Minuten ist ein Weiterkommen Deutschlands nahezu ausgeschlossen.

Noni Madueke vom FC Chelsea ist so wie seine Teamkollegen der deutschen U21-Verteidigung vollkommen überlegen. © imago/Meusel

45. + 2 Minute: Der Schiri pfeift zur Halbzeit

45. + 1 Minute: Bisseck ist der einzige Deutsche der überzeugt. Sein Ballgewinn leitet einen Angriff ein, an dessen Ende Schade das Tor nur knapp verfehlt. Ein Anschlusstreffer vor der Pause, hätte dem Team unglaublich gut getan.

42. Minute: Im Gegenzug, fast der nächste Treffer für England. Bisseck wirft sich aufopferungsvoll in einen Abschluss von Ramsey, der sonst wohl im Tor gelandet wäre.

41. Minute: Jetzt sogar nochmal eine Chance für Deutschland. Eine flache Flanke von Fischer setzt Weiper aus kurzer Distanz neben das Gehäuse der Engländer.

U21-EM: Große Qualitätsunterschiede zwischen England und Deutschland

40. Minute: Die Engländer lachen, haben Spaß am Fußball und überzeugen. Deutschland und auch Coach di Salvo wirken ratlos. Es ist ein Klassenunterschied erkennbar. Deutschland muss versuchen, sich irgendwie in die Halbzeitpause zu schleppen, ohne den nächsten Gegentreffer zu kassieren.

38. Minute: Nächster Abschluss der Engländer. Archer nutzt seine Schnelligkeit, mit der kein Spieler in der deutschen Abwehr mithalten kann, fantastisch. Seinen Schuss aus kurzer Distanz kann Atubolu gut parieren.

35. Minute: Stiller mit einer guten Idee. Seinen No-Look-Steilpass kann Krauß aber nicht unter Kontrolle bringen. Der Ball trudelt ins Aus - genauso wie die Chancen der deutschen U21 auf das Achtelfinale. Di Salvos Truppe zeigt eine enttäuschende Leistung.

33. Minute: Madueke spielt die deutsche Hintermannschaft schwindelig. Die Geschwindikeits-Vorteile der Engländer sind offensichtlich, bringen in dieser Situation aber keine Torchance ein.

31. Minute: Deutschland scheitert am eigenen Unvermögen. Aus wenigen Metern muss erst Weißhaupt und dann Schade nur einschieben. Beide scheitern. Die Abschlussschwäche zeiht sich durch alle drei Gruppenspiele der deutschen U21.

27. Minute: Die zweite Garde der Engländer ist den Deutschen in nahezu allen Belangen überlegen. Defensiv steht der Favorit aber nicht vollkommen sattelfest. Die Offensivstärke macht aber diese Schwäche wett. Indes grätscht Bisseck in einen Schuss von Madueke, der fast zum 3:0 führt.

23. Minute: Immer eine Antwort: Großchance für Deutschland. Schade köpft fast den Anschlusstreffer. Trafford lenkt den Ball zur Ecke, die aber nichts einbringt.

U21-EM im Live-Ticker: Deutschland kassiert den zweiten Treffer gegen England

21. Minute: Nächster Treffer für England. Deutschland fängt sich einen Konter. Liverpools Elliott überläuft die komplette deutsche Defensive und schiebt gekonnt zum 2:0 ein.

20. Minute: Dennoch ist England klar besser und hat alles unter Kontrolle. Jeder Angriff bringt Gefahr. Mittlerweile wehrt sich die deutsche U21 aber.

19. Minute: Deutschland ist nun besser in der Partie. Weißhaupt schießt im 16er Weiper an. - eine gut herausgespielte Möglichkeit.

13. Minute: Deutschland wechselt früh. Vagnoman muss vom Feld. Fischer nun neu dabei

England geht durch Archer in Führung. © imago/Meusel

10. Minute: Jacob Ramsey mit der nächsten riesen Chance. Der Kapitän der Engländer setzt seinen Schuss aus dem 16er ganz knapp neben den rechten Pfosten. Glück für Deutschland.

9. Minute: Erster guter Angriff der deutschen U21. Matriciani flankt auf Krauß, dessen Direktabnahme aber kein Problem für Keeper Trafford ist.

7. Minute: Deutschland zeigt sich angeknockt. Dardai spielt frei stehend im Spielaufbau einen Ball direkt in die Füße der Engländer. Die jungen „Three Lions“ können aber kein Kapital daraus schlagen. Deutschland wackelt.

4. Minute: Tor für England. Ein einfacher Steckpass auf Cameron Archer, der alleine auf Atubolu zuläuft und verwandelt.

1. Minute: Gleich in der ersten Minute prüfen die Engländer die deutschen Keeper Atubolu. Archer scheitert. Es gibt Ecke.

1. Minute: Das dritte Gruppenspiel der deutschen U21 ist angepfiffen!

+++ Update vom Mittwoch, 17.59 Uhr: Die Mannschaften befinden sich bereits auf dem Platz. Die Nationalhymnen laufen. U21-Trainer di Salvo stellte vor wenigen Minuten bei Sat1 nochmal klar: „Wir haben schon Hoffnung.“ Das parallele Spiel zwischen Israel und Tschechien, das für das Weiterkommen von Deutschland genauso essenziell wie der eigene Sieg ist, spielt für den Trainer erstmal keine Rolle: „Ich konzentriere mich nur auf unsere Mannschaft.“ In wenigen Augenblicken geht es los.

+++ Update vom Mittwoch, 17.50 Uhr: Außerdem teilte der DFB mit, dass Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund und Kenneth Schmidt vom SC Freiburg verletzt sind und heute nicht zum Einsatz kommen können. Im Eröffnungsspiel gegen Israel stand der BVB-Stürmer noch in der Startformation.

+++ Update vom Mittwoch, 17.34 Uhr: Wie vermutet rotiert die U21 von England im Vergleich zu den ersten beiden Gruppenspielen ordentlich durch. Der Qualitätsunterschied dürfte aber geringer ausfallen, als es vermuten lässt. Mit Harvey Elliott und Cole Palmer sind beispielsweise zwei Spieler von den Premier-League-Größen FC Liverpool und Manchester City von Anfang an dabei. Trainer Lee Carsley setzt dafür aber etwa Doppeltorschützen Emile Smith Rowe vom FC Arsenal auf die Bank.

+++ Update vom Mittwoch, 17.07 Uhr: Der DFB hat die Aufstellung von Antonio di Salvos Truppe bereits frühzeitig bekannt gegeben. Insgesamt gibt es drei Wechsel in der Startelf. Marton Dardai rückt für Luca Netz in die defensive Viererkette. Das Mittelfeld um den Torschützen der letzten Partie Angelo Stiller von der TSG Hoffenheim bleibt unverändert. Außerdem sind Weißhaupt und Welper, die zuletzt nur als Joker zum Einsatz kamen, von Beginn an mit dabei. Huseinbasic und Ngankam sitzen dafür zunächst nur auf der Bank

Erstmeldung vom MIttwoch, 16.42 Uhr: Batumi – Der deutsche Fußball steckt in einer Krise. Nach den enttäuschenden Ergebnissen des DFB in den Testspielen von Hansi Flicks Truppe, präsentiert sich auch die deutsche U21 in keiner guten Verfassung. Nach dem Unentschieden gegen Israel im ersten Gruppenspiel folgte in der zweiten Begegnung des Turniers gegen Tschechien sogar eine 1:2-Niederlage. Im letzten Gruppenspiel geht es nun gegen Spitzenreiter England.

U21 Deutschland Trainer: Antonio di Salvo Europameister: 3x

Deutschland muss gegen England und Israel gegen Tschechien gewinnen

Das Weiterkommen für die deutsche U21 bei der Europameisterschaft ist trotz der zwei ernüchternden Ergebnisse noch immer möglich. Ein Sieg gegen England ist für dieses Vorhaben aber absolute Pflicht. Der Tabellenerste hat beide Gruppenspiele gewonnen und ist bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Sollten die Briten ihr Personal rotieren, könnte dies zumindest die Chancen der jungen DFB-Elf auf die K.O.-Runde erhöhen.

Drei Punkte von Deutschland gegen England genügen jedoch nicht für die Teilnahme am Achtelfinale. Gleichzeitig darf Tschechien nicht gegen Israel punkten. Bei einem Remis der beiden Kontrahenten und einem Sieg Deutschlands wäre der DFB zwar punktgleich mit dem Nachbarland, würde aber durch den direkten Vergleich dennoch ausscheiden. Der deutsche Sieg muss also mit einem israelischen Sieg einhergehen. Doch auch dieses Szenario hat einen Haken.

Trotz der schlechten Ausgangslage blickt U21-Trainer Antonio di Salvo positiv auf die letzte Begegnung mit England. © imago/Meusel

U21-Coach di Salvo glaubt an seine Mannschaft

Die deutsche U21 muss ihr letztes Gruppenspiel bei der EM gegen England mit größerem oder identischem Abstand gewinnen, als Israel in der Partie gegen Tschechien. Vor der Rechnerei muss Deutschland aber zuallererst eine gute Partie abliefen. Dessen ist sich U21-Coach Antonio di Salvo bewusst und erklärt selbstbewusst im Vorfeld der Partie der ARD: „Die Mannschaft, die auf dem Platz stehen wird, wird sich zerreißen und alles auf dem Platz bringen, was möglich ist, um England dann auch zu schlagen“

Dennoch weist der Trainer darauf hin, „dass England der Favorit sein wird“, und fügte hinzu: „Trotzdem ist in jedem Spiel alles möglich.“ Anpfiff in Georgien ist um 18 Uhr. Wir tickern die Partie live. (jsk)