Sechs Blitz-Neuzugänge bei Borussia Dortmund vor Saisonstart: Sie haben „Jagd-Erfahrung“

Von: Christoph Gschoßmann

Borussia Dortmund überrascht mit gleich sechs Last-Minute-“Transfers“: Die neuen Akteure haben allerdings viel Know-How, was das Jagen angeht.

Dortmund – Borussia Dortmund greift wieder an. Die Meisterschaft wurde in der letzten Saison denkbar knapp verpasst, obwohl das Team von Edin Terzic den Titel vor dem letzten Spieltag der Bundesliga in der eigenen Hand hatte. Nach dem dramatischen Herzschlag-Finale folgt nun ein neuer Anlauf, denn wie schon Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zu den Ruhr Nachrichten sagte: „Bei uns hier im Ruhrgebiet ist die Jetzt-erst-Recht-Mentalität weit verbreitet“. Helfen sollen neue Spieler – und neue Tiere.

Borussia Dortmund Gegründet: 19. Dezember 1909 Präsident: Reinhold Lunow Trainer: Edin Terzic Mitglieder: 175.000

Sechs tierische Neuzugänge bei Borussia Dortmund: Katzen gehen auf Kaninchenjagd

Auf dem Dortmunder Trainingsgelände herrscht nämlich seit geraumer Zeit ein Kaninchenproblem. Die kleinen Nager machen sich offenbar einen Spaß daraus, den Rasen im Stadtbezirk Brackel zu untergraben und ihn so regelmäßig zu ramponieren. Damit das nicht auch mit den fußballerischen Ambitionen des BVB geschieht, hat sich der Verein nun animalische Hilfe geholt. Sechs Katzen wurden „verpflichtet“, um den Kaninchen auf dem Trainingsplatz der „Schwarz-Gelben“ den Kampf anzusagen. Das berichtet die Bild.

Dortmund jagt Titelträger FC Bayern München, und die neuen Dortmunder Katzen sollen die Kaninchen jagen. Beherbergt werden sollen die sechs Tiere von den Hausmeistern des Trainingsgeländes. Ob die Katzen wie die anderen Verpflichtungen Marcel Sabitzer (FC Bayern, zuletzt an Manchester United verliehen), Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach) und Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) erst eine Eingewöhnungszeit brauchen, oder direkt „liefern“, bleibt abzuwarten.

Borussia Dortmunds Spieler können künftig auf besseren Rasen am Trainingszentrum hoffen. © IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Borussia Dortmund greift wieder an: „27. Mai war ein Schlüsselerlebnis“

Auch die tierischen Neuzugänge sollen dazu beitragen, dass am Ende der Saison endlich wieder die Schale steht. „Der 27. Mai war ein Schlüsselerlebnis für Mannschaft, Verein und Fans“, so Watzke gegenüber dem Blatt. „Wir möchten an die sportlich über weite Strecken sehr erfolgreiche Rückrunde anknüpfen.“ Dortmund startet am Samstagabend (19. August) vor heimischer Kulisse gegen Köln in die Saison. Nach dem Auftaktsieg der Bayern in Bremen sind die Mannen von Coach Edin Terzic bereits unter Zugzwang.

Verteidiger Niklas Süle hat indes zuletzt eine Aussage von Nationaltrainer Hansi Flick gekontert und mit dem „Fettsack“-Thema aufgeräumt. (cgsc)